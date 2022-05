STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Derivateanleger steigen in PayPal ein

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MD12U6)

Die häufigsten Preisfeststellungen im bisherigen Handelsverlauf erfolgen in einem Call-Optionsschein auf Apple. Die Derivateanleger steigen wie bereits an den Vortagen in den Call ein. Die von Warren Buffet geführte Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hält mehr als 5% der Apple-Aktien. Im ersten Quartal kaufte die Beteiligungsgesellschaft Apple-Aktien im Gegenwert von 600 Millionen US-Dollar hinzu. Für die Apple-Aktie geht es heute knapp -1,6% auf 134,5 Euro abwärts.

2. Call-Optionsschein auf PayPal (WKN MD4GAT)

Auf den amerikanischen Online-Zahlungsverkehrsanbieter PayPal wird ein Call-Optionsschein gekauft. Von ihrem All-Time-High im Juli 2021 hat die PayPal-Aktie beinahe 75% verloren. Im ersten Quartal 2022 konnte der Umsatz um 8% auf 6,5 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Für das Gesamtjahr erwartet der Zahlungsabwickler ein Umsatzwachstum zwischen 11 und 13%. Heute verliert die Aktie weitere 1,7% auf 72,40 Euro.

3. Call-Optionsschein auf The Mosaic (WKN MD3E5B)

Ein weiterer Call-Optionsschein auf einen amerikanischen Basiswert wird an der Euwax sehr rege gehandelt. Der Call auf The Mosaic wird von den Derivateanlegern überwiegend verkauft. Der Düngerhersteller hält heute seine Hauptversammlung ab. Für die Aktie geht es im Vorfeld -7,8% auf 57,72 Euro abwärts.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment lag nur zu Handelsbeginn geringfügig im negativen Bereich. Seither liegt das Stuttgarter Stimmungsbarometer zum Teil sehr deutlich im positiven Bereich. Den erneuten Kurseinbruch im DAX nehmen die Derivateanleger offensichtlich zum Einlass antizyklisch in den Markt einzusteigen.

