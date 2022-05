DGAP-News: Cembra stärkt Partnerschaften mit Conforama und FNAC und geht Kooperation mit SPAR Schweiz ein (deutsch)

Cembra stärkt Partnerschaften mit Conforama und FNAC und geht Kooperation mit SPAR Schweiz ein

^ Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges Cembra stärkt Partnerschaften mit Conforama und FNAC und geht Kooperation mit SPAR Schweiz ein 19.05.2022 / 07:00 --------------------------------------------------------------------------- Zürich - Cembra verlängert die bestehenden Partnerschaften mit Conforama und FNAC. Ausserdem wird Cembra ab Sommer 2022 gemeinsam mit SPAR eine neue Kreditkarte herausgeben. Cembra und die Möbelhändlerin Conforama verlängern ihre seit 2008 bestehende Partnerschaft und verbessern die Leistungen der Karte mit einem neuen Treueprogramm. Kundinnen und Kunden der Conforama Mastercard erhalten 1% Rabatt auf Einkäufe bei Conforama und 0.5% auf alle übrigen Karteneinsätze. Sie profitieren ebenfalls von verschiedenen Versicherungsleistungen. Ausserdem verlängert Cembra ihre seit 2016 bestehende Partnerschaft mit der Multimediahändlerin FNAC, die ihre Präsenz in der Deutschschweiz und im Tessin derzeit weiter ausbaut. Neben permanenten Preisermässigungen auf ein breites Produktespektrum erhalten Kundinnen und Kunden bis zu 2.5% Rabatt in Form von Treuepunkten für Einkäufe bei FNAC. Zudem wird Cembra ab Sommer 2022 gemeinsam mit der Detailhandelskette SPAR eine neue Kreditkarte herausgeben. Inhaberinnen und Inhaber der neuen SPAR Mastercard werden zusätzlich zu den SPAR Friends Angeboten von einem Umsatzrabatt von 1% auf ihre Einkäufe bei SPAR Schweiz und von 0.5% auf alle übrigen Karteneinsätzen profitieren. Weiter sind auch kostenlose Versicherungsleistungen Bestandteil des neuen Angebots. Carsten Jochem, Head of Cards Acceleration Programme bei Cembra, sagt: «Mit unseren Kreditkarten bieten wir unseren Partnern ein wirkungsvolles Instrument zur Kundenbindung und den Konsumentinnen und Konsumenten unkomplizierte Zahlungslösungen mit einem attraktiven Mehrwert. Wir freuen uns über die Stärkung unseres Kreditkartenportfolios und das Vertrauen unserer Partner in unsere massgeschneiderten Angebote.» Kontakt Medien: Carolin Schulze; +41 79 906 00 48; [1]media@cembra.ch 1. mailto:media@cembra.ch Investor Marcus Händel; +41 44 439 85 72; Relations: [1]investor.relations@cembra.ch 1. mailto:investor.relations@cembra.ch Über Cembra Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte. Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 43 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler. Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2022 Bloomberg Gender Equality Index enthalten. --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Cembra Money Bank AG 20 Bändliweg 8048 Zürich Schweiz Telefon: 044 439 8111 Internet: https://www.cembra.ch ISIN: CH0225173167 Valorennummer: A1W65V Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1356221 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1356221 19.05.2022 °