DAX: Index deutlich über 14.000 Punkten, aber…

Der Deutsche Aktienindex DAX erlebte einen vergleichsweise holprigen Start in die neue Handelswoche, konnte sich intraday aber am Unterstützungsniveau von rund 14.000 Punkten stabilisieren und mithilfe festerer US-Indizes zum XETRA-Schluss über 14.180 Punkte zulegen.

Trotz der Inflation, hohen Energiepreisen und baldigen Zinsschritten in Europa fassten Anleger hierzulande wieder Mut und nutzten die Gelegenheit um 14.000 Punkten für eine Stabilisierung. Allerdings hat sich unglücklicherweise im Bereich von 14.226 Punkten eine weitere Hürde aufgetan, die aus den Verlaufshochs aus der Vorwoche resultiert.

Sollte der Index an dieser Stelle zur Unterseite abdrehen, wäre dies ein eindeutiges Anzeichen für ein Doppelhoch und womöglich einsetzende Verluste in der zweiten Wochenhälfte. Kurzfristig stützt allerdings das Ende letzter Woche etablierte Island-Gap und befeuert bullische Ambitionen. Kaufsignale in Richtung 14.550 Punkte entstehen aber erst über 14.226 Punkten auf Tagesschlusskursbasis.

Am Ende eines jeden Monats rücken wieder vorläufige Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor und dem verarbeitenden Gewerbe per Mai in den Fokus, den Anfang hat Japan in der Nacht zum Dienstag gemacht. Frankreich, Deutschland und die EWU ziehen zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr nach. Erst am Spätnachmittag stoßen die USA mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche um 14:55 Uhr dazu, um 15:00 Uhr steht die EZB Rede und Antwort zum Volumen der Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren.