FREENET - Dividenden-Aktie bounced wunderbar, Kooperation mit Media-Saturn verlängert!

So schnell kann es gehen: Vor gut zwei Wochen waren Anleger bei der Freenet-Aktie noch im Panikmodus, inzwischen liegt der Dividendentitel bereits wieder prozentual zweistellig vorne. Das herausgearbeitete Bounce-Level bei 21,20 EUR erwies sich als goldrichtig, die Aktie markierte das Zwischentief bei 21,14 EUR. Heute gab es News bezüglich der Zusammenarbeit mit Media-Saturn.

Zusammenarbeit geht weiter

Wie Freenet mitteilte, habe man die sehr erfolgreiche und auch exklusive Partnerschaft mit der Meda-Saturn Deutschland GmbH bis in das Jahr 2027 und damit um fünf weitere Jahre verlängert. Im Zuge der Kooperation bietet Freenet eigene Tarife in allen Mobilfunk-Netzen, die Originaltarife der Netzbetreiber Telekom und Vodafone sowie eigene Mobilfunkprodukte und Dienstleistungen in allen Media- und Saturn-Märkten an. Auch online werden die Angebote flächendeckend in Deutschland verfügbar sein.

„Mit dieser Vereinbarung setzen wir unsere mehr als 30-Jährige sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn unter dem Dach der Ceconomy AG fort und bauen unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte insbesondere in der Omnichannel-Vermarktung aus“, sagt Christoph Vilanek, Vorstandsvorsitzender der freenet AG.

Aktie zuletzt gut erholt

Nach dem Anstieg von 21,14 EUR auf nun gut 23 EUR ist die Freenet-Aktie kurzfristig wieder etwas überkauft. Zudem wartet bei 23,78 EUR die Gap-Unterkante als Widerstand, etwas darüber notiert bei gut 24 EUR der EMA50. Hier bieten sich Gewinnmitnahmen aus Sicht eines Traders an. Geschlossen wäre das Gap bei einem Kurs von 26,13 EUR.

Auf der Unterseite wirken 21,14 EUR als Unterstützung. Darunter könnte die Aktie die Konsolidierung in Richtung 20,38 EUR ausdehnen.

Fazit: Die Freenet-Aktie ist ein klassischer Dividendentitel. Aktionäre freuen sich vorrangig über die satte "steuerfreie" Dividende. Wer dagegen nach dem kürzlichen Bounce als Trader aktiv war, kann spätestens um 23,78 EUR Gewinne einstreichen.



Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 2,56 2,58 2,62 Ergebnis je Aktie in EUR 1,62 1,62 1,68 KGV 14 14 14 Dividende je Aktie in EUR 1,57 1,59 1,68 Dividendenrendite 6,72 % 6,81 % 7,19 % *e = erwartet

