INTEL - Rutscht die Aktie unten durch?

Die Intel-Aktie markierte im August 2000 ein Allzeithoch bei 75,81 USD und fiel danach bis November 2008 auf ein Tief bei 12,06 USD. Dort startete eine langfristige Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie im Januar 2020 auf ein Hoch bei 69,29 USD. Als einer der wenigen großen Werte erreichte die Intel-Aktie also in der Rally seit 2008/09 kein neues Allzeithoch.

Bereits im Mai 2018 setzte eine große Seitwärtsbewegung ein. Die Aktie fiel in dieser Bewegung immer wieder auf eine Unterstützungszone um 42,76-42,04 USD zurück. Insgesamt kann diese Bewegung seit Mai 2018 als Rounding Top eingeordnet werden.

In der letzten Woche kam es zu einem knappen Rückfall unter 42,04 USD. Gestern erholte sich der Wert leicht und kehrte an die gebrochene Unterstützungszone zurück.

Nach aktuellen Schätzungen soll Intel in diesem Jahr 3,48 USD und im nächsten Jahr 3,63 USD je Aktie verdienen. Damit ergibt sich bei einem gestrigen Schlusskurs von 42,00 USD ein 2022er KGV von 12,07 und ein 2023er KGV von 11,57. Damit ist Intel schon jetzt nicht teuer.

Große Verkaufswelle droht

Sollte sich der Rückfall unter 42,04 USD bestätigen, wäre eine große mehrjährige Topformation vollendet. In diesem Fall würde ein Abverkauf in Richtung 25,50 USD drohen. Solange allerdings die Unterstützung bei 37,90 USD hält, haben die Bullen Chancen zu kontern.

Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich bei einer Rückkehr über 43,62 USD. Dann wäre eine Erholung bis an den Widerstandsbereich aus EMA 50, EMA 200 und Abwärtstrend seit April 2021 möglich. Dieser Bereich liegt zwischen 49,59 USD und 51,14 USD. Erst mit einem Ausbruch über diesen Widerstandsbereich käme es zu einem größeren Kaufsignal in Richtung 69,29 USD.

Fundamental ist ein Abtauchen in Richtung 25,50 USD kaum zu rechtfertigen, solange die Gewinne nicht massiv unter den Schätzungen liegen. Bei 25,50 USD ergäbe sich ein 2023 KGV von 7,02. Damit wäre Intel deutlich billiger als jemals zuvor. Allerdings können Bewertungen in Paniksituationen an den Märkten auch einmal ins Negative überschießen, so dass es ungeahnte Chancen gibt.

Fazit: Das technische Bild der Intel-Aktie ist miserabel. Aktuell droht eine große Verkaufswelle. Wenn es zu dieser kommt, dürfte die Aktie allerdings völlig unterbewertet sein.

