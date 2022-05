mobilezone eröffnet neuen Shop am Flughafen Zürich

Am 25. Mai 2022 eröffnet mobilezone am Zürcher Flughafen einen neuen Shop. Dieser befindet sich im Airport Shopping, auf dem Level 0 an bester Lage gegenüber den Shops von Swisscom und Sunrise. Auf rund 40 Quadratmetern Fläche finden mobilezone Kunden alles für das mobile Leben. Der neue Shop ist im modernen Shop Design gestaltet und verfügt über ein vollständiges Smartphone-Sortiment, Abos für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital-TV und Internet aller Anbieter. Nicola Lippolis, Director Sales von mobilezone sagt: «Wir freuen uns über die Möglichkeit, dass wir an einer so einmaligen Lage, wie dem Zürcher Flughafen einen neuen Shop eröffnen können und damit noch näher bei unseren Kunden sind – und das 365 Tage im Jahr.» Der Shop am Flughafen Zürich zeichnet sich dadurch aus, dass das Zubehörsortiment speziell auf die Bedürfnisse von Reisenden ausgerichtet wurde. Daneben führt der Shop auch gebrauchte Smartphones der Marke jusit. jusit bietet Modelle von Apple, Samsung, OPPO und Huawei an, welche den Produktzyklus der letzten drei bis vier Jahre abbilden. Diese Smartphones werden von mobilezone zurückgenommen, geprüft, wiederaufbereitet und zurück in den Gerätekreislauf gegeben, womit ihre Lebensdauer verlängert wird.

Nah bei den Kunden

mobilezone setzt in der Schweiz auf die Omnichannel-Strategie. Entsprechend hat sich mobilezone zum Ziel gesetzt, seinen Kunden über alle Verkaufskanäle hinweg massgeschneiderte und bedürfnisgerechte Informationen sowie das gewünschte Produkt- und Dienstleistungs-Portfolio zugänglich zu machen, sodass die Beratung und der Verkaufsabschluss am gewünschten Ort online oder offline getätigt werden kann. Entsprechend baut mobilezone auch weiterhin stark auf physische Shops und ist, wie das Beispiel Flughafen zeigt, an bester Lage vertreten, um immer für ihre Kundinnen und Kunden da zu sein.

Um den Kunden auch weiterhin ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen, werden bis Ende 2022 alle mobilezone Shops im neusten Shop-Layout umgebaut und renoviert – im laufenden Jahr werden die letzten 30 Shops umgebaut. In den letzten drei Jahren wurde die Anzal Shops von 117 Shops im Jahr 2019 auf bisher 125 im 2022 ausgebaut.