Russell 2000 Index: Zurück auf Los

Der äußerst breit aufgestellte US-Index Russell 2000 hat seinen Höhenflug der letzten zwei Jahre abgebaut und ist in seine Ausgangsposition von vor dem Corona-Crash zurückgekehrt. Allerdings mehren sich die Zeichen für fortlaufend schwache Kursmuster, zeitgleich liegt das Barometer jedoch auf einer sehr wichtigen Unterstützungszone der letzten Jahre auf.

Grob umschrieben notierte der Russell 2000 Index vor März 2020 in einer groben Handelsspanne zwischen den Kursmarken von 1.460 und auf der Oberseite 1.740 Punkten. Der Corona-Crash zwang das Barometer anschließend kurzzeitig unter 1.000 Punkte abwärts, aber noch im selben Jahr gelang es eine dynamische Erholungsrallye einzuleiten und auf frische Rekordstände zuzulegen.

Das letzte markante Hoch markierte das Barometer bei 2.458 Punkten Anfang November letzten Jahres. Die übertriebenen Kurssteigerungen wurden anschließend sukzessive abverkauft und führten zu einer gesunden Konsolidierung des Marktes. Jetzt liegt das Barometer auf den einstigen Hochs von vor dem Corona-Crash auf.

An dieser Stelle steigt die statistische Wahrscheinlichkeit auf einen Pullback zur Oberseite nun merklich an, die Abschläge der letzten Monate sind jedoch in fünf eindeutigen Wellen (Impuls) vollzogen worden. Das könnte nach Ende der zu favorisierenden Zwischenerholung weitere Abschläge bedeuten und könnte das Barometer infolgedessen auf den etwas größeren Support um 1.460 Punkten abwärts zwingen.

Zwischenzeitliche Erholungsziele können dagegen an den Verlaufshochs aus Februar dieses Jahres um 1.884 Punkten abgeleitet werden, spätestens am 50-Wochen-Durchschnitt endet die Aufwärtsphase aber!