Rückblick:

Das Fazit des jüngsten Wochenausblicks vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Aus charttechnischer Sicht spricht aktuell viel dafür, dass die in der vergangenen Woche begonnene Korrekturbewegung zunächst weiter fortgesetzt werden wird; der Eurokurs dürfte also tendenziell fallen. Mögliche Kursziele dieser Preiskorrektur liegen im unteren 1,16er-Bereich. Rücksetzer in diesen Bereich wären dann tendenziell eine mittelfristige Gelegenheit, auf steigende Euro-Kurse zu setzen.

Der Euro brachte in der abgelaufenen Handelswoche die avisierte Konsolidierung und setzte in den mittleren 1,1650er Bereich zurück. Die Bewegungsdynamik hielt sich dabei in Grenzen. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Nach der eher ruhigen Vorwoche dürfte es in dieser Woche wieder ein wenig dynamischer werden am Devisenmarkt: Mit den US-Inflationsdaten stehen sehr wichtige Wirtschaftsdaten im Kalender.

Am Dienstag um 14.30 Uhr werden die US-Verbraucherpreise veröffentlicht und einen Tag später die Produzentenpreise - beiden wichtige Datenpunkte für die US-Notenbank, was die weitere Geldpolitik in den USA anbelangt. Zum Wochenabschluss gibt es dann noch die US-Einzelhandelsdaten (am Donnerstag) und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan (am Freitag).

Charttechnischer Ausblick:

An der übergeordneten charttechnischen Einschätzung hat sich nichts geändert. So lange das Währungspaar nicht per Tagesschluss unter die Unterstützung um 1,1600 Dollar abrutscht, wird für die kommenden Tage tendenziell eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends präferiert, erst unterhalb von 1,1600 Dollar bekämen die Verkäufer aus charttechnischer Sicht wieder größeren Rückenwind.

Quelle: Tradingview

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: 11 Uhr ZEW Index, 14:30 Uhr US-Verbraucherpreise

Mittwoch: 14:30 Uhr US-Produzentenpreise

Donnerstag: 14:30 US-Einzelhandelsdaten

Freitag: 16 Uhr vorl. Sentiment Uni Michigan