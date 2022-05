DAX: Dünnes Handelsvolumen

Trotz relativ dünner Handelsumsätze an Christi Himmelfahrt kann der Deutsche Aktienindex DAX zur Stunde 0,7 Prozent zulegen und hat intraday den 50-Tage-Durchschnitt erneut erfasst. Nachhaltige Kaufsignale gehen hieraus allerdings noch nicht hervor, tendenziell dürften erst wieder am Montag Händler in voller Stärke auf dem Parkett präsent sein.

Trotzdem ist der bullische Vorstoß beim heimischen Leitbarometer DAX nicht wegzudiskutieren, für nachhaltige Kaufsignale in Richtung 14.550 Punkte und darüber an 14.818 Zähler muss der Widerstandsbereich um 14.226 Punkten erst noch geknackt werden.

Kurzfristige Abschläge sollten zuvor allerdings noch in den Bereich von 13.871 Punkten einkalkuliert werden. Darunter würden aus technischer Sicht weitere Abschläge auf 13.683 und grob 13.380 Punkte drohen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen ab 16:00 Uhr mit Zahlen zu schwebenden Hausverkäufen aus April der USA, aus zeitgleich meldet China den Index der Frühindikatoren per April. Letzte planmäßige Nachricht für den heutigen Handelstag wird um 16:30 Uhr mit dem DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht erwartet.