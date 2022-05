Autodesk mit Befreiungsschlag

Kurzfristige Ziele sind jetzt im Bereich von 223,81 US-Dollar zu finden, darüber im Bereich von 229,01 US-Dollar. Mittelfristig wird der Bereich von rund 250,00 US-Dollar interessant, gelingt es das erste Kursziel zu überwinden. In bärisches Fahrwasser dürfte Autodesk dagegen unter den aktuellen Jahrestiefs von 173,90 US-Dollar geraten, in diesem kurzzeitig unwahrscheinlichen Szenario wären zwingend Verluste auf 173,83 US-Dollar anzunehmen.

Damit hat Autodesk in den letzten Wochen zurück in den Kursbereich von vor Corona korrigiert und dadurch die Kurskapriolen der letzten Jahre wieder vollständig abgebaut, sodass nun wieder sinnvolle Handelsansätze auf kurz- bis mittelfristiger Basis attraktiv werden. Der laufende Bodenbildungsprozess dürfte mit weiter anziehenden Notierungen gefestigt werden und wird jetzt wieder für Long-Positionen attraktiv. Kurzfristig ergeben sich jedoch nur spekulative Ansätze, die über entsprechende Scheine gecovert werden können. Mittelfristige Anreize erfordern aber höhere Kurse.

Fazit:

Aus technischer Sicht spricht alles für weitere Gewinne an 223,81 und 229,01 US-Dollar, allerdings sind viele Abwärtstrendläufe noch intakt, wodurch das Risiko deutlich höher liegt. Dennoch könnte sich durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KG3ZJV ein Engagement zur Oberseite auszahlen, die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee bis zu 60 Prozent. Entsprechend dürfte der Schein am Ende einen Wert von 4,93 Euroaufweisen. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 185,00 US-Dollar nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp im Schein von 0,84 Euro ableitet. Vorzugsweise sollten für den Anfang kleinere Positionen eingegangen werden.