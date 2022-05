Hess zahlt vierteljährliche Dividende an die Investoren

Die amerikanische Hess Corporation (ISIN: US42809H1077, NYSE: HES) wird am 30. Juni 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 37,5 US-Cents an die Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 15. Juni 2022.

Der Konzern mit Firmensitz in New York City zahlt auf das Gesamtjahr gerechnet eine Dividende von 1,50 US-Dollar. Dies entspricht beim aktuellen Aktienkurs von 120,67 US-Dollar (Stand: 26. Mai 2022) einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,24 Prozent. Im März 2022 wurde die Dividende um 50 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Die Hess Corporation ist 1933 gegründet worden. Der Konzern fördert, transportiert und raffiniert Erdöl. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 2,37 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,92 Mrd. US-Dollar), wie am 27. April berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 417 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 252 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresbeginn 2022 verzeichnet die Aktie an der Wall Street ein Kursplus von 63 Prozent und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 37,12 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Mai 2022).

Redaktion MyDividends.de