Börse am Morgen 16.07.2025

Der deutsche Leitindex Dax startete am Mittwoch zunächst schwächer in den Handel, konnte sich allerdings zügig wieder kräftig erholen. Eine Stunde nach Handelsbeginn lag der Index sogar schon wieder mit 0,07 Prozent im Plus bei 24.077 Punkten.

Gewinnwarnung von Renault belastet Automobilsektor

Eine Gewinnwarnung von Renault vom Vorabend belastete am Mittwoch den Automobilsektor. Am deutschen Markt verloren BMW 1,2 Prozent, Mercedes-Benz ein Prozent und Volkswagen 1,6 Prozent. Renault brachen an der Pariser Börse zeitweise um 17 Prozent ein auf den tiefsten Stand seit Anfang 2024.

Die Reißleine zogen Anleger auch bei den Papieren von Fuchs. Eine Gewinnwarnung des Herstellers von Schmierstoffen zog einen Kurseinbruch von 14 Prozent nach sich.

Chipbranche im Fokus

Ein aus Sicht von Börsianern verhaltener Ausblick von ASML belastete hierzulande die Aktien der Halbleiterbranche. ASML rüstet diese mit Produktionsanlagen aus. Während die ASML-Aktie in Amsterdam 7 Prozent einbüßte, fielen am deutschen Markt die Anteile von Infineon, Aixtron und Süss Microtec zurück. (mit Material von dpa-AFX)