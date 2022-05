3 Kennzahlen, die Dividendenanleger berücksichtigen müssen, um Reichtum zu erlangen

The Motley Fool · 30.05.2022, 05:21 Uhr

Wichtige Punkte

Die Dividendenrendite ist die Dividendenausschüttung im Verhältnis zum Aktienkurs.

Ausschüttungsquoten über 60 % können ein Warnsignal sein.

Die Dividendenausschüttung kann einen großen Teil des Mittelabflusses eines Unternehmens ausmachen.

Dividenden können eine großartige Einkommensquelle sein, wenn man sie richtig einsetzt. Mit der Zeit und Beständigkeit können sie sogar ein wichtiger Teil des Ruhestandseinkommens sein und möglicherweise Tausende von Dollar monatlich ausmachen.

Das erste, worauf die meisten Investoren achten, ist die Dividendenrendite. Denn wer würde nicht lieber 10 % Rendite als 3 % Rendite haben? Aber die Renditen können täuschen. Die Dividendenrendite wird ermittelt, indem die jährliche Dividendenausschüttung eines Unternehmens durch seinen Aktienkurs geteilt wird. Wenn ein Unternehmen jährlich 3 US-Dollar pro Aktie ausschüttet und der Aktienkurs 100 US-Dollar beträgt, beträgt die Rendite 3 %. Wenn der Aktienkurs (aus welchem Grund auch immer) auf 30 US-Dollar pro Aktie fällt, beträgt die Rendite jetzt 10 %. Die Rendite ist plötzlich höher, aber nur wegen des starken Kursrückgangs. Anleger sollten sich also nicht nur auf die Rendite verlassen, um zu entscheiden, ob eine Dividendenaktie wertvoll ist.

Um wirklich das Beste aus Dividendeninvestitionen herauszuholen und zu vermeiden, dass sie in Dividendenfallen tappen, sollten Dividendenanleger bei der Analyse von Dividendenaktien die folgenden drei Kriterien genau kennen.

1. Ausschüttungsquote

Eine Kennzahl, die viel mehr über die Stärke eines Unternehmens und seine Fähigkeit aussagt, kontinuierlich Dividenden zu zahlen und die Dividende regelmäßig zu erhöhen, ist die so genannte Ausschüttungsquote. Die Ausschüttungsquote ist der Prozentsatz der Gesamteinnahmen eines Unternehmens, der zur Finanzierung der Dividende verwendet wird. Wenn ein Unternehmen einen jährlichen Gewinn pro Aktie von 12 US-Dollar erwirtschaftet und eine Dividende von 3 US-Dollar pro Aktie zahlt, beträgt die Ausschüttungsquote 25 %.

Wenn ein Unternehmen seine Dividenden jahrelang erhöht hat, aber die Gewinne nicht mithalten können, beginnt die Quote zu steigen. Bei den meisten Aktien ist eine Ausschüttungsquote von über 100 % für mehr als ein Quartal ein ernstes Warnsignal, denn ein Unternehmen, das mehr ausschüttet als es einnimmt, kann dieses Niveau nicht halten, ohne sich ernsthaft zu verschulden. Du willst auch kein Unternehmen, das zu viel von seinen Gewinnen ausschüttet, denn dann hätte es auch weniger Geld für Wachstum und Reinvestitionen.

Es gibt keine richtige oder falsche Ausschüttungsquote für Unternehmen, aber im Allgemeinen gilt eine Quote zwischen 30 % und 60 % als „nachhaltig“. Bei einigen Real Estate Investment Trusts (REITs) kann die Quote bis zu 80 % betragen und immer noch nachhaltig sein. Wenn die Quote über einen längeren Zeitraum über diese nachhaltigen Werte steigt, solltest du die Finanzen des Unternehmens genau unter die Lupe nehmen, denn dann stimmt etwas nicht.

2. Wachstumsrate der Dividende

Die meisten Investoren versuchen, sich auf das zukünftige Potenzial eines Unternehmens zu konzentrieren und Entscheidungen nicht nur auf der Grundlage aktueller Kennzahlen zu treffen. Für Dividendenanleger ist die aktuelle Dividendenrendite eines Unternehmens wichtig, aber das Dividendenwachstum (wie stark die Dividende jedes Jahr steigt) kann noch wichtiger sein. Zwei Unternehmen können eine Dividendenrendite von 4 % haben, aber wenn ein Unternehmen seine Dividende jährlich erhöht, ist es die attraktivere Option.

Dividenden-Aristokraten sind Aktien im S&P 500, die ihre Dividendenausschüttung seit mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren jährlich erhöht haben. Dividendenkönige haben ihre Ausschüttungen in mindestens 50 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Konzentriere dich bei deiner Suche nach Dividendenaktien auf Unternehmen, die es geschafft haben, ihre Dividende aufrechtzuerhalten und zu erhöhen. Die Fähigkeit, dies zu tun, zeigt, dass das Unternehmen unabhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen oder Marktabschwüngen einen überschüssigen Cashflow generiert.

3. Cashflow

Apropos Cashflow: Der Cashflow eines Unternehmens ist eine weitere wichtige Kennzahl, die oft übersehen wird. In jedem Unternehmen ist es wichtig, dass mehr Geld ein- als ausgeht; andernfalls ist das Unternehmen nicht nachhaltig und befindet sich wahrscheinlich auf dem falschen Weg. Für viele Unternehmen ist die Ausschüttung von Dividenden eine der größten Ursachen für den Geldabfluss aus dem Unternehmen.

Als Dividendenanleger möchtest du, dass dein Unternehmen einen starken Cashflow hat, denn er zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, Dividenden zu zahlen (und das auch nachhaltig). Außerdem möchtest du, dass das Unternehmen über liquide Mittel verfügt, die es in das Unternehmen reinvestieren kann, um zu wachsen oder andere Chancen zu nutzen. Wenn ein Unternehmen einen schwachen Cashflow hat, wird es seine Dividende wahrscheinlich nicht erhöhen, und die Wahrscheinlichkeit, dass es die Dividende kürzt oder aussetzt, steigt. Ein starker Cashflow verschafft dem Unternehmen Flexibilität.

Der Artikel 3 Kennzahlen, die Dividendenanleger berücksichtigen müssen, um Reichtum zu erlangen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Stefon Walters auf Englisch verfasst und am 23.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022