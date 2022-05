SIEMENS - Großauftrag aus Ägypten! DAX-Aktie springt nach oben!

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 121,860 € (XETRA)

Der Wochenstart könnte für Aktionäre des deutschen Mischkonzerns Siemens nicht besser verlaufen. Die Aktie springt nach oben und führt die Gewinnerliste im DAX an. Das sind die Hintergründe.

Siemens Mobility mit Großauftrag

Wie Siemens am Wochenende mitteilte, haben die Tochter Siemens Mobility und die Konsortialpartner Orascom Construction und The Arab Constructors von der ägyptischen Tunnelbehörde National Authority for Tunnels (NAT) einen Vertrag über den Bau des sechstgrößten Hochgeschwindigkeitssystems der Welt in Ägypten unterzeichnet. Dabei beträgt der Auftragswert, der auf den Anteil von Siemens Mobility entfällt, 8,1 Mrd. EUR. Darin enthalten sind bereits die am 1. September 2021 gemeldeten 2,7 Mrd. EUR für den Bau der ersten Strecke.

Das rund 2.000 km lange Hochgeschwindigkeitsbahnnetz wird 60 Städte des Landes mit Zügen miteinander verbinden, die bis zu 230 km/h schnell fahren können. Rund 90 % der ägyptischen Bevölkerung werden damit Zugang zu diesem Bahnnetz haben. Mit der Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene besteht die Möglichkeit, den CO2-Ausstoß verglichen mit dem bestehenden Bus- oder Autoverkehr um 70 % zu senken. Nach Angaben von Siemens-CEO Roland Busch ist der Auftrag der größte in der Geschichte von Siemens.

Siemens Mobility wird im Zuge des Vertrages 41 achtteilige Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge, 94 vierteilige Desiro-Hochleistungs-Regionalzüge und 41 Vectron-Güterlokomotiven liefern. Auch werden die Deutschen ein Stromversorgungssystem und ein Signalsystem installieren.

Aktie springt nach oben

Die Siemens-Aktie reagiert im frühen Handel positiv und springt um rund 3 % nach oben. Das vor einigen Tagen vorgestellte bullische Szenario meines Kollegen Bernd Senkowski scheint sich folglich weiter zu entfalten. Ziele könnten 124,80 bis 126,16 EUR und darüber 138,08 EUR darstellen, solange die Aktie 108,14 EUR verteidigt.

Fazit: Die Siemens-Aktie ist ein Standardinvestment im DAX. Tradingtechnisch bestehen Chancen in Richtung 138,08 EUR, solange der Wert nicht wieder unter 108,14 EUR abkippt. Noch ist der Abwärtstrend der vergangenen Monate aber klar intakt.



Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 62,27 69,46 71,96 Ergebnis je Aktie in EUR 7,59 8,43 8,74 KGV 17 15 14 Dividende je Aktie in EUR 4,00 4,20 4,40 Dividendenrendite 3,17 % 3,33 % 3,48 % *e = erwartet

Siemens-Aktie

