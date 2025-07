Börse am Morgen 11.07.2025

Der Dax ist am Freitag etwas weiter von seiner am Vortag erreichten Bestmarke zurückgefallen. US-Präsident Donald Trump drohte der Europäischen Union mit pauschalen Strafzöllen von 15 oder 20 Prozent. "Der Optimismus aus der ersten Wochenhälfte mit neuem Dax-Rekord weicht vor dem Wochenende der Angst vor einer bösen Zoll-Überraschung", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die Risikofreude der Anleger dürfte daher begrenzt bleiben.

Nach der ersten Handelsstunde notierte der Dax 0,4 Prozent schwächer um 24.330 Punkte.. Am Donnerstag hatte der Dax bei 24.639 Zählern noch einen weiteren Höchststand erreicht. Nach rund 24 Prozent Plus im laufenden Jahr fehlten dann jedoch die Anschlusskäufe.

BMW stabil im schwächeren Markt - Barclays weniger kritisch

Eine weniger skeptische Analystenbewertung hat den Aktien von BMW am Freitag im schwächeren Marktumfeld etwas geholfen. Immerhin hielten die Papiere der Münchner aber nach ihrem zuletzt guten Lauf ihre Kursgewinne. Zuletzt kosteten sie bei kleinem Plus 85,45 Euro. Seit dem Zwischentief im Juni waren sie in der Spitze um mehr als 21 Prozent nach oben gerannt.

Analyst Henning Cosman von der Investmentbank Barclays sieht diese Kursentwicklung durch letzte Signale der Münchner vor dem Quartalsbericht untermauert. Sie stimmten ihn optimistischer hinsichtlich Marge und Barmittelzuflüsse im zweiten Quartal. Mit Blick auf eine möglichst gütliche Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU gebe es nun für die Margenprognosen an das zweite Halbjahr obendrein eher Chancen als Risiken, so der Experte. Er strich seine "Underweight"-Empfehlung und votiert nun mit "Equal Weight". Das Kursziel zog er mit 82,50 Euro fast auf Marktniveau nach.

Eon war mit einem Zugewinn von knapp 0,40 Prozent größter Gewinner in der ersten Handelsstunde, Brenntag und Siemens Healthineers gaben jeweils knapp 1,80 Prozent ab und waren die schwächsten Titel im deutschen Leitindex. (mit Material von dpa-AFX).