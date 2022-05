Aktien New York: Erholung vom schwachen Handelsstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag vor ihrem schwachen Handelsstart rasch erholt. Anfängliche Sorgen angesichts kräftig gestiegener Ölpreise ließen im Handelsverlauf nach. Stattdessen orientierten sich die Anleger an den Kursgewinnen der Börsen in Asien und Europa am Vortag. Diese waren in den USA nicht nachvollzogen worden, da wegen des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt worden war.

Der Dow Jones Industrial pendelte rund zwei Stunden vor dem Ende der Sitzung um seinen Schlussstand vom Freitag. Zuletzt zeigte er sich mit 0,03 Prozent auf 33 201,73 Punkte im Minus. Auf Monatssicht bahnt sich für ihn aktuell ein Plus von 0,7 Prozent an. Zu verdanken hat der bekannteste Wall-Street-Index das vor allem Schnäppchenjägern, die in der vergangenen Woche für das größte Wochenplus seit 2020 gesorgt hatten. Nach dem Kursrutsch zwischen Ende April bis Mitte Mai hatten sie die tieferen Kurse wieder zum Einstieg genutzt. Dabei halfen auch Signale der US-Notenbank (Fed), die die Anleger als Beleg für eine nur graduelle Straffung der US-Geldpolitik gewertet hatten.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag zuletzt um 0,18 Prozent auf 4165,79 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte am deutlichsten zu: Er gewann 0,50 Prozent auf 12 744,97 Punkte und steht auf Monatssicht damit aktuell mit 0,9 Prozent im Minus.

Im Fokus standen vor allem Ölaktien. Im S&P 100 zogen ConocoPhillips um 1,1 Prozent an und ExxonMobil um 0,6 Prozent an. Für Marathon Oil ging es sogar um 3,4 Prozent hoch. Die bereits stark gelaufenen Aktien von Dow-Mitglied Chevron , die zeitweise ein Rekordhoch erreichten, gaben ihre Gewinne allerdings weitgehend wieder ab und legten zuletzt nur noch um 0,1 Prozent zu.

Insgesamt profitierte die Ölbranche davon, dass die Europäische Union (EU) russische Öllieferungen auf dem Seeweg unterbinden will. Transporte per Pipeline bleiben indes möglich. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden die Öl-Importe aus Russland bis zum Jahresende um 90 Prozent reduziert.

Ein starker Anlauf des Kinofilms "Top Gun - Maverick" beflügelte die Aktien des Kinobetreibers AMC Entertainments . Sie gewannen 2,9 Prozent. Kursgewinne verbuchten auch zahlreiche an der Wall Street gelistete chinesische Unternehmen wie Alibaba und Baidu , die um jeweils etwas mehr als drei Prozent stiegen. Auftrieb gab die Lockerung der Corona-Lockdowns in China und sich aufhellende chinesische Konjunkturdaten.

Nachbörslich stehen zudem noch einige Quartalsberichte an, unter anderem vom im Dow notierten Softwarehersteller Salesforce sowie dem Computer-Urgestein HP Inc . Während Salesforce zuletzt um 0,9 Prozent nachgaben, legten HP um 1,4 Prozent zu./ck/he