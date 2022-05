DGAP-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2022 (deutsch)

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2022 ^ DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2022 31.05.2022 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2022 * Die Eigenkapitalquote liegt im Vergleich zum Jahresende konstant bei 29,1% * Konzernumsatz lag mit 88,1 Mio. CHF um 18,4 Mio. CHF unter dem Vorjahreswert * Betriebsergebnis reduzierte sich auf -4,2 Mio. CHF (Vorjahr 1,3 Mio. CHF) Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Quartal 2022 wie erwartet. Konzernentwicklung im ersten Quartal 2022 * Der Konzernumsatz lag mit 88,1 Mio. CHF um 18,4 Mio. CHF unter dem Vergleichswert des ersten Quartals 2021. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Umsatzerlösen im Segment Film. * Das Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von -4,2 Mio. CHF lag saisonal bedingt aufgrund des ersten Quartals unter dem Vorjahreswert (1,3 Mio. CHF). * Das Konzernperiodenergebnis betrug -7,6 Mio. CHF. Auf die Highlight-Aktionäre entfiel ein Ergebnisanteil von -7,5 Mio. CHF (Vorjahresperiode: -1,9 Mio. CHF), was einem Ergebnis je Aktie von -0,13 CHF (Vorjahresperiode: -0,03 CHF) entspricht. * Die Eigenkapitalquote konnte trotz Rückgang des Konzerneigenkapitals um 8,6 Mio. CHF auf 187,6 Mio. CHF stabil beibehalten werden. Die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie sowie die möglichen Folgen der Ukraine-Krise beeinflussen auch über das erste Quartal 2022 hinaus die Geschäftsentwicklung. Der Verwaltungsrat prüft die Situation fortlaufend, um falls nötig entsprechende Massnahmen ergreifen zu können. Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2022 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 1Q2022 1Q2021 Abw. in % Umsatzerlöse 88,1 106,5 17,3 EBIT -4,2 1,3 n/a Konzernperiodenergebnis (nach Steuern) -7,6 -2,1 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -7,5 -1,9 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,13 -0,03 n/a Segmentumsatz (Restated) Film 48,2 67,9 -29,- 1 Sport und Event (Restated) 40,0 38,6 3,5 Segmentergebnis (Restated) Film 0,8 3,3 -76,- 3 Sport und Event (Restated) -3,3 -0,5 n/a in Mio. CHF 31.03.2022 31.12.2021 Abw. in % Bilanzsumme 644,9 674,5 -4,4 Eigenkapital 187,6 196,1 -4,4 Eigenkapitalquote (%) 29,1 29,1 n/a Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 93,4 190,6 -51,- 0 Zahlungsmittel und 47,7 48,3 -1,4 Zahlungsmitteläquivalente Der Verwaltungsrat der Highlight-Gruppe hat die Entscheidung getroffen, per 01.01.2022 die Segmente Sport (Konzerngesellschaft Sport1 Medien AG) und Sportund Event-Marketing (Konzerngesellschaften TEAM-Gruppe & Highlight Event AG) im Segment Sport und Event zusammenzufassen. Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: [1]ir@hlcom.ch 1. mailto:ir@hlcom.ch --------------------------------------------------------------------------- 31.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 61 816 96 96 Fax: +41 61 816 67 67 E-Mail: ir@hlcom.ch Internet: www.hlcom.ch ISIN: CH0006539198 WKN: 920299 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1365479 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1365479 31.05.2022 °