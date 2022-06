DAX mit leichten Aufschläge

Trotz der starken Turbulenzen an den Finanzmärkten konnte der Deutsche Aktienindex DAX im Mai eine positive Bilanz aufstellen und um rund zwei Prozent zulegen. Währenddessen erwacht in der chinesischen Metropole wieder das Leben, die Hafenstadt hat den Lockdown weitgehend aufgehoben.

Die dringendste Frage an den Märkten in den USA ist derzeit, ob die Konjunktur bereit ist für weitere Zinsschritte. Daher steht auch der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe heute besonders im Fokus. Konkrete Zahlen hierzu gibt es um 16:00 Uhr. Hierzulande kann der DAX vorläufig von Anlegern profitieren und stieg auf über 14.450 Punkte an.

Grundsätzlich hat sich der DAX seit Anfang dieser Woche kaum bewegt und tendiert knapp unterhalb der Hürde von 14.550 Punkten seitwärts. Ein zeitnaher Kursanstieg darüber könnte dem Barometer endlich das erhoffte Aufwärtspotenzial in den zweiten großen Zielbereich zwischen 14.818 und 14.925 Punkten verschaffen.

Größere Abschläge blieben bislang aus, in einem derartigen Fall findet der Leitindex bereits bei 14.226 Punkten eine erste starke Unterstützung vor, darunter im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 14.181 Punkten. Kritisch wäre dagegen ein Rückfall in den diesjährigen Abwärtstrend zu bewerten.

Neben dem ISM-Einkaufsmanagerindex um 16:00 Uhr sollten Anleger um 15:45 Uhr noch einen Blick auf den S&P Global Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeiteten Gewerbe aus Mai (endgültig) werfen. Das Beige-Book der Fed steht zu 20:00 Uhr auf der Agenda, letzte planmäßige Nachricht des Tages folgt um 22:30 Uhr mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen in den USA.