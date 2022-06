Warren Buffett hat eine Antwort darauf, wo man die besten Chancen jedenfalls nicht findet

Warren Buffett ist ein Meister darin, gute Chancen zu finden. Häufig erfordert es Geduld, auf jeden Fall jahrzehntelang andauernde Disziplin und einen unternehmensorientierten Ansatz. Aber auch Prinzipien, was das erfolgreiche Investieren für das Orakel von Omaha ausmacht.

Dabei richtet sich Warren Buffett streng nach seinem Circle of Competence und einfachen Geschäftsmodellen. Es muss vieles zusammenkommen, ehe der Starinvestor wirklich investiert. Zu einem Ergebnis ist das Orakel von Omaha jedenfalls im Laufe seiner Karriere gekommen: Hier lauern niemals die besten Chancen für unternehmensorientierte Investoren.

Vermutlich hat Warren Buffett in seiner Karriere alles schon einmal mitgemacht. Ein Bereich, von dem er sich jedoch grundlegend fernhält, ist der der IPOs und Börsengänge. Ausnahmen bestätigen an dieser Stelle die Regel. Schließlich ist zumindest einer aus seinem Investment-Team zuletzt bei Snowflake mitgegangen. Trotzdem gibt es Gründe, warum der Starinvestor hier eher fernbleibt. Und genau das hat er im Rahmen eines spannenden Zitats zusammengefasst:

Es ist fast eine mathematische Unmöglichkeit, sich vorzustellen, dass unter den Tausenden von Dingen, die an einem bestimmten Tag zum Verkauf stehen, dasjenige am günstigsten ist, das von einem sachkundigen Verkäufer (Unternehmensinsidern) an einen weniger sachkundigen Käufer (Investoren) verkauft wird.