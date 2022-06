GAMESTOP - Weiter hohe Verluste! Was macht die Aktie?

Gamestop Corp. - WKN: A0HGDX - ISIN: US36467W1099 - Kurs: 121,400 $ (NYSE)

Die Zeiten des Zahlengrauens bei der US-Einzelhandelskette für Computerspiele, Gamestop, scheinen noch nicht vorbei. Vielmehr ist der Verlust im ersten Quartal in die Höhe geschossen. Dass die Aktie immer noch auf den Kurslevels der Hypephase im ersten Quartal 2021 notiert, grenzt fast schon an ein Wunder.

Operativer Verlust explodiert

Im Detail steigerte Gamestop zwar die Erlöse im ersten Quartal 2022 verglichen mit dem Vorjahresquartal um rund 100 Mio. USD auf 1,38 Mrd.USD. Allerdings explodierte der operative Verlust einmal mehr von 65,5 auf 154,4 Mio. USD. Der Nettoverlust belief sich auf 157,9 Mio. USD oder 2,08 USD je Aktie. Analysten hatten nur mit einem Verlust von 1,45 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz von 1,38 Mrd. USD lag etwas über dem Konsens von 1,34 Mrd. USD.

Kleine Randnotiz: Der Earnings Call von CEO Matt Furlong dauerte nicht einmal zehn Minuten. Eine ursprünglich vom Operator angekündigte Q&A-Session wurde wieder zurückgezogen. Gamestop lässt bereits seit über einem Jahr keine Analystenfragen in Calls zu.

NFTs sollen es richten

Einmal mehr versuchte Furlong die Kryptofantasie wiederaufleben zu lassen. Gamestop hat im Mai eine Wallet für Kryptowährungen und NFTs gelaunched. Die Wallet soll einfach im Webbrowser funktionieren und auch in Gamestops NFT-Marktplatz eingesetzt werden, der im laufenden Jahr an den Start gehen soll. Das Beste am gesamten Bericht von Gamestop ist noch der solide Nettocashbestand von rund 1 Mrd. USD oder 13 USD je Aktie. Rund 20 % der Aktien sind derzeit leerverkauft.

Analysten rechnen auch in den kommenden Jahren bei Verlusten bei Gamestop. Der Umsatz dürfte in diesem Jahr bei rund 6 Mrd. USD liegen.

Charttechnisch weiter im Seitwärtsmarkt

Vorbörslich reagiert die Aktie auf den Quartalsbericht kaum. Die Seitwärtsrange der vergangenen Monate ist voll intakt. Als Unterstützung hat sich die Marke von 77,58 USD erwiesen. Darunter käme die langfristig wichtige Supportzone zwischen 64,84 und 57,74 USD ins Spiel. Auf der Oberseite liegt der Fokus auf dem Abwärtstrend seit Ausbildung des Spikes im Jahr 2021. Ebenfalls als Widerstand fungiert die Marke von 199,41 USD.

Fazit: Der Quartalsbericht von Gamestop zeigt einmal mehr, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, nachhaltig Gewinne zu erwirtschaften. Es ist erstaunlich, wie stabil sich das Papier angesichts der trüben Aussichten hält. Die Aktie gibt derzeit aber weder für Trader noch für Investoren irgendetwas her.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 5,09 6,01 6,26 Ergebnis je Aktie in USD -2,14 -4,56 -5,28 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 1,9 1,6 1,5 PEG neg. neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Gamestop-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)