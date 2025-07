Nachrichtenumfeld bleibt positiv | Solide Ergebnisse | Flaue Erzeugerpreise

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Mit Ausnahme von ASML, fallen die seit gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen überwiegend erfreulich aus. Im Bankensektor schlagen nun auch die Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley und PNC Financial die Ertragsziele der Wall Street. Zudem sehen wir ein insgesamt gesundes Kreditwachstum, mit abkühlenden Kreditausfällen. Ein gutes Omen für die Verbraucher und Wirtschaft. ASML kann die Ziele zwar schlagen, redet aber die Aussichten für 2026 nach unten. Der Wert steht entsprechend unter Druck. Was den Tech-Sektor erneut stützen sollte, sind anhaltend positive Stimmen von Analysten. Heute werden die Kursziele von Amazon, AMD, Fortinet, Google, IBM, Meta und Roblox angehoben.



00:00 Überblick: überwiegend solide Ergebnisse | ASML enttäuscht

02:24 Bankenwerte stark | gesundes Kreditwachstum

04:39 Goldman Sachs | Morgan Stanley | PNC Financial

08:03 Johnson & Johnson profitiert vom schwachen Dollar

09:31 Global Payments | Tesla | Nvidia

11:25 Analysten: Airbnb | AMD | Amazon | Google | Boeing u.v.m.

20:15 Handelskonflikt: Messlatte für Zölle erhöht | wenig Gegenwehr weltweit

24:12 FED: Renditen Staatsanleihen | Zinssenkungen | Powell Nachfolger