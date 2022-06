USA-APPLE:Apple fährt stärker auf Autos ab und bietet Ratenzahlungen an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

San Francisco/Berlin (Reuters) - Apple dringt mit seiner Software stärker in die Autobranche vor und bietet zudem künftig Ratenzahlungen an.

Erstmals könnten Informationen über Geschwindigkeit, Richtung und Tankfüllung auf der Instrumentenanzeige wiedergegeben werden, kündigte der iPhone-Hersteller am Montag zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz WWDC an. Durch eine tiefere Integration im Fahrzeug könnten nun auch die Klimaanlage oder das Radio über die Apple-Anwendung gesteuert werden. Autohersteller wie Ford, Nissan Motor und Honda planten, die neue CarPlay-Software bei neuen Modellen zu nutzen. Wie genau das aussehen soll, soll Ende kommenden Jahres bekanntgegeben werden. Weitere Details nannte der US-Konzern zunächst nicht.

Charts zu den Werten im Artikel Alphabet A (Google)

Twitter

Nissan

Apple

Amazon

Paypal

Technologiekonzerne wie Apple, Google und Amazon suchen seit Langem einen Weg, eine größere Rolle in Autos zu spielen und Zugang zu den unzähligen Daten in vernetzten Fahrzeugen zu haben. Bisher waren die Autohersteller allerdings zurückhaltend und setzten gern auf eigene Entwicklungen.

Apple gab zudem bekannt, in den USA in das Geschäft mit Ratenzahlungen einzusteigen. Damit macht der Konzern aus Cupertino vor allem PayPal und Klarna Konkurrenz. Das Angebot werde überall dort gelten, wo Apples Bezahlsystem akzeptiert werde, hieß es. Nutzer könnten Geldsummen in bis zu vier Einzelzahlungen aufteilen - ohne Zinsen und Gebühren. In der Corona-Krise boomte das Geschäft mit Ratenzahlungen (Buy now, pay later - BNPL), angesichts steigender Zinsen und hoher Inflation mehren sich inzwischen allerdings Meldungen von Tilgungsproblemen einzelner Kunden.

Darüber hinaus stellte Apple ein neu entwickeltes MacBook Air und ein aktualisiertes MacBook Pro vor, beide ausgestattet mit dem neuen hauseigenen Chip M2 - der neueren und leistungsfähigeren Version des M1.

Zugleich führt Apple die Möglichkeit ein, Nachrichten im Nachgang bearbeiten zu können. Twitter bietet das zum Ärger vieler Nutzer bisher nicht an, will das aber ändern.