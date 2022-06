DAX: Kleine Umkehrformation

Der Deutsche Aktienindex DAX legte zu Beginn dieser Handelswoche weiter zu und entschärfte dadurch das in der letzten Woche etablierte Doppelhoch und konnte in der Spitze bei 14.714 Punkte in ein frisches Hoch markieren. Im Handelsverlauf hat sich jedoch eine kleinere Verkaufsformation durchgesetzt, kurzzeitig rückläufige Notierungen sollten eingeplant werden.

Allerdings birgt die kleine Umkehrformation kein besonders großes Abschlagspotenzial, Verluste in den Bereich von 14.500 Punkten wären möglich, dort trifft der DAX auch schon wieder auf eine sehr starke Unterstützung und könnte die übergeordneten Ziele zwischen 14.818 und 14.925 Punkten ansteuern.

Erst dort wird auf Sicht der nächsten Wochen wieder mit fallenden Notierungen gerechnet, diese könnten sich sogar in den Bereich von 13.871 Punkten erstrecken. Eine wirkliche Überraschung wäre ein Durchbruch über den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 15.068 Punkten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Ausgaben privater Haushalte aus Mai und dem Index der Frühindikatoren per April vorgestellt. Deutschlands Auftragseingänge in der Industrie aus April stehen in wenigen Minuten zusammen mit dem Umsatz im verarbeitenden Gewerbe per April auf der Agenda. Um 10:00 Uhr wird der europaweite sentix-Konjunkturindex für den Monat Juni veröffentlicht, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus April sowie den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche um 14:55 Uhr dazu.