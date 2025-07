Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("Der Dax erreicht das nächste Kursziel vor dem EZB-Entscheid") lautet wie folgt:

Der Bereich um 24.500 Punkte fungiert aktuell als kurzfristig entscheidende Widerstandszone auf der Oberseite. Wird diese überwunden, wäre der Weg frei Richtung neues Allzeithoch. Allerdings ist die Fallhöhe ausgehend vom aktuellen Kursniveau bis zur nächsten wichtigen Unterstützung um 24.220 Punkte (grün) im Chart recht ordentlich, entsprechend ist das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Longpositionen auf dem aktuellen Kursniveau eher unattraktiv. Am Nachmittag tritt das kurzfristige Chartbild ohnehin in den Hintergrund - der EZB-Entscheid steht auf dem Kalender und kann kurzfristig neue Impulse auslösen in die eine oder andere Richtung. Entsprechend ist die Seitenlinie vorerst eine gute Option.