Mali - Militärjunta beschließt zweijährige Übergangszeit

Bamako (Reuters) - Die Militärregierung in Mali hat ihren Vorschlag für die Dauer einer Übergangszeit zu einer demokratischen Regierung verkürzt.

"Die Dauer des Übergangs ist auf 24 Monate festgelegt", sagte der Sprecher der Übergangsregierung, Abdoulaye Maiga,am Montag im nationalen Fernsehen. Das Startdatum der Übergangszeit sei der 26. März 2022.

Nach dem Militärputsch in Mali im August 2020 hatte die neue Militärregierung ein Versprechen gebrochen, im Februar demokratische Wahlen in durchzuführen. Stattdessen schlug sie eine Übergangszeit von fünf Jahren vor. Das führte zu einem Bruch mit der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich und löste Sanktionen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS aus.

Für ECOWAS ist die von der Militärregierung neu vorgeschlagene Übergangszeit von zwei Jahren weiterhin zu lang. Die westafrikanischen Staatsoberhäupter, die sich am Wochenende wegen der Situation in Mali in Ghanas Hauptstadt Accra trafen, entschieden, ihre Sanktionen nicht aufzuheben.

Die Bundeswehr hat 1400 deutsche Soldaten in Mali stationiert. Sie sind Teil des UN-Stabilisierungseinsatzes Minusma im Kampf gegen islamische Extremisten in fünf Ländern der Sahel-Zone.