DAX: Zur Wochenmitte mit Verlusten

Anleger und Händler warten mit Spannung auf die nächste EZB-Sitzung am Donnerstag, wo offenbar ein Ende der Anleihekäufe per Anfang Juni beschlossen werden könnte. Am Freitag werden US-Inflationsdaten aus Mai gemeldet, auch hier steigt die Spannung unter Investoren an.

Ein Blick auf den Kursverlauf des heimischen Leitbarometers DAX offenbart aktuell Verluste an die gestrigen Tagestiefs um 14.458 Punkten, eine Korrekturausweitung könnte sogar auf den EMA 50 und der markanten Horizontalunterstützung um 14.226 Punkten einsetzen. Eine weitere Unterstützung findet der DAX bei 14.000 Zählern vor.

Ein konstruktives Kursbild für Long-Positionen ergibt sich dagegen erst oberhalb von mindestens 14.700 Punkten, in diesem Szenario könnten dann die weiter offenen Zielmarken zwischen 14.818 und 14.925 Punkten abgearbeitet werden.

Die Mehrheit der Wirtschaftsdaten wurde bereits in der ersten Tageshälfte veröffentlicht, lediglich die USA habe noch zwei Meldungen parat. Um 16:00 Uhr werden endgültige Zahlen zu den Großhandelslagerbeständen aus April veröffentlicht, eine halbe Stunde später folgen die wöchentlichen Rohöllagerbestände.