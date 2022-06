Deutscher Biotechwert am Allzeithoch

Formycon AG - WKN: A1EWVY - ISIN: DE000A1EWVY8 - Kurs: 79,900 € (XETRA)

Diese Aktie zeigt sich seit Wochen in einer guten Verfassung und lässt sich von dem Marktturbulenzen nicht irritieren. In den letzten Wochen legte sie um 1/3 zu.

Bei dieser Aktie handelt es sich um Formycon. Sie befindet sich seit September 2012 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Wert im Juni 217 auf ein Hoch bei 39,37 EUR. Nach einer ausführlichen Korrektur auf 14,65 EUR im März 2020 schoss der Wert bis Januar 2021 auf ein Allzeithoch bei 79,80 EUR nach oben.

Nach diesem Hoch korrigierte der Biotechwert in einer bullischen Flagge. Knapp über dem alten Allzeithoch setzte Anfang März 2022 wieder Kaufinteresse ein. Seit letzter Woche drückt der Wert gegen sein Allzeithoch. In der Spitze notierte er bereits bei 81,00 EUR.

Seit 13. Mai 2022 befindet sich eine Position in dieser Aktie im Trading Depot unseres redaktionellen Angebots PROmax. 80 % der Position wurden mit einem Plus von 21,80 % verkauft. Damit ist die Restposition fast eine reine Gewinnposition. Das investierte Kapital wurde mit dem Teilverkauf zum Großteil wieder rausgezogen.

Kann die Aktie das Allzeithoch durchbrechen?

Die Chancen auf einen stabilen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch und eine weitere Rally stehen in der Formycon-Aktie gut. Anschließend wären weitere Gewinne in Richtung 90,00 EUR und langfristig sogar in Richtung 224,15 EUR möglich. Dieser Ausbruch muss nicht sofort erfolgen. Ein Rücksetzer gen 69,00 EUR würde die Aussichten auf einen baldigen Ausbruch kaum schmälern.

Erst bei einem stabilen Rückfall unter 69,00 EUR würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in den Bereich um 59,90-56,90 EUR und evtl. sogar in den Bereich um 51,15-39,37 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Formycon-Aktie steht kurz vor einem klaren Fortsetzungssignal in der langfristigen Aufwärtsbewegung.

Formycon AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)