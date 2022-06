ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Delivery Hero - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 80,00 auf 69,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Annahmen für den Essenslieferanten mit Blick auf die Barmittel im Restaurantbereich. Das niedrigere Kursziel resultiere aus den höheren Abzinsungen auf Zahlungsströme in seinem Modell zur Wertermittlung der Aktie./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 19:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 22:00 / GMT

