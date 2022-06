NETEASE - Abwärtstrendlinie(n) im Fokus

NetEase Inc. - WKN: 501822 - ISIN: US64110W1027 - Kurs: 106,840 $ (Nasdaq)

Die Angst vor weiteren Regulierungen und möglichen Delistings in den USA scheint verflogen. China-Aktien sind in diesen Tagen wieder gefragt. Gleich mehrere Aspekte befeuern die jüngsten Erholungen. Zum einen wurden in der Megametropole Shanghai zahlreiche Lockerungen der harten Coronamaßnahmen durchgeführt. Das wirtschaftliche wie gesellschaftliche Leben dort fährt also wieder langsam hoch. Zum anderen häufen sich die Anzeichen, dass die Regulierungswut der chinesischen Regierung im Tech-Sektor zumindest unterbrochen wird. Der Grund ist die schwächelnde Wirtschaft. Daten wie Konsumausgaben, aber auch die Arbeitslosenrate, hatten sich zuletzt deutlich verschlechtert. Derweilen bleibt die Geldpolitik anders als in den USA expansiv. Aktien wie Alibaba oder Baidu wurden bereits von den Kollegen besprochen. Wie ist die Lage bei Netease?

Übergangsjahr 2022

Die Zahlen im ersten Quartal 2022 fielen ganz ordentlich aus. Der Internetkonzern, bekannt vor allen Dingen auch durch seine Videospielsparte, berichtete einen Umsatz von 23,6 Mrd. CNY, knapp 15 % mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Wichtigste Sparte bleiben die Onlinevideospiele, auf die Erlöse von 17,3 Mrd. CNY entfielen. Sehr erfreulich entwickelte sich das Cloud-Musikgeschäft, dessen Umsätze um knapp 39 % auf 2,1 Mrd. CNY nach oben schossen. Der Konzerngewinn je Aktie stagnierte jedoch nahezu. 6,70 CNY bedeuteten nur einen marginalen Anstieg um 0,07 CNY verglichen mit der Vorjahresperiode.

Der Quartalsbericht spiegelt im Prinzip das wider, was Analysten auch für das Gesamtjahr erwarten. Der Umsatz soll um gut 13 % auf 99,4 Mrd. CNY zulegen, das Ergebnis mit 30,84 CNY je Aktie um gut 5 % wachsen. Erst 2023 soll sich auch auf der Gewinnseite wieder zweistelliges Wachstum ergeben. Der Wachstumsrate von 16 % steht damit ein KGV von 20 gegenüber, womit die Bewertung in Ordnung geht.

Ende der Erholung oder neuer Trend?

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie das, was an Erholung innerhalb des Abwärtstrendkanals seit 2021 drin war, weitestgehend abgespult. Nun geht es um die Frage, ob aus der Erholung mehr wird, sprich ein neuer Aufwärtstrend. In den Weg stellen sich neben einer Horizontalen bei 108,19 USD auch zwei Abwärtstrendvarianten seit 2021. Die eine ist bereits leicht überschritten, die andere fällt in etwa mit dem Horizontalwiderstand zusammen. Ein Ausbruch darüber könnte Potenzial in Richtung 118,19 bis 120,84 USD freischalten.

Kommt es dagegen zu einem Abpraller, sollte die Aktie möglichst im Bereich von 98,40 USD wieder nach oben drehen. Darunter stehen EMA50 und EMA200 kurz vor einem bullischen Schnitt. Unter 96 USD entstünden folglich Verkaufssignale.

Fazit: Die Netease-Aktie ist nach der Korrektur der vergangenen Monate wieder passabel bewertet. Charttechnisch wird sich in Kürze entscheiden müssen, ob aus dem jüngsten Anstieg auch ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend werden kann.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. CNY 87,61 99,36 111,80 Ergebnis je Aktie in CNY 29,34 30,84 35,80 Gewinnwachstum 5,11 % 16,08 % KGV 24 23 20 KUV 5,1 4,5 4,0 PEG 4,5 1,2 Dividende je Aktie in CNY 7,78 7,55 8,88 Dividendenrendite 1,09 % 1,06 % 1,24 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Netease-Aktie

