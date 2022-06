NETFLIX - Die kleine Erholung, Season 2?

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 198,510 $ (Nasdaq)

Im Monatschart der Netflix-Aktie ist das ganze Ausmaß des Kurseinbruchs des letzten Halbjahrs klar zu erkennen: Der langfristige Aufwärtstrend ist ebenso pulverisiert worden, wie die Unterstützungen bei 290,25 und 231,26 USD. Selbst der anvisierte Support bei 178,38 USD konnte den Abverkauf nicht stoppen und so wurde die Kursimplosion erst am Projektionsziel bei 166,63 USD abgebremst. Dort setzte eine Erholung eingeleitet, die aktuell wenigstens wieder in die Region über 200,00 USD führt.

Erholung hat kurzfristig noch Potenzial

Netflix Chartanalyse (Monatschart)

Bislang erweist sich dabei der Bereich um 205,00 USD als Widerstand. Dieser könnte aber nach der laufenden Korrektur durchbrochen werden und sich die kleine Erholungsphase damit bis 225,00 und 231,26 USD fortsetzen. Ob diese Hürde auch in Richtung Gap-Unterseite bei 248,70 bis 252,28 USD überschritten werden kann, ist aktuell dennoch mehr als fraglich.

Dafür hat sich der Wert dank der Erholung wieder deutlich von seinen Tiefs und somit von einer Fortsetzung der Baisse entfernt. Dennoch könnte es unterhalb von 191,00 USD zu einem weiteren Test der Unterstützung bei 178,38 USD kommen. Sollte sie nachhaltig gebrochen werden, stünden erneut Abgaben bis 166,63 und 148,00 USD auf der Agenda.

Netflix Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)