AMAZON - Erholung zunächst gestoppt

Im Vorfeld des Vollzugs eines 1:20-Aktiensplits (mein Kollege Oliver Baron berichtete Anfang der Woche) entwickelte sich die Amazon-Aktie gut und legte innerhalb weniger Tage um über 25 % an Wert zu. Zuvor hatte das Papier aber auch innerhalb weniger Wochen 40 % an Wert eingebüßt, womit sich diese Kurserholung schon wieder relativiert. Passenderweise erreichte die Aktie am Tag des Splits aus charttechnischer Sicht den vielbeachteten gleitenden Durchschnitt EMA50 und stieß sich dort den Kopf an. Seither läuft wiederum eine Gegenreaktion auf den jüngsten Anstieg.

Kurzfristige Entscheidung voraus

Im Zuge des gestrigen Abverkaufs ist das Technologieschwergewicht wieder an einem wichtigen Ausbruchslevel angekommen, das bei 115,80 USD als Support fungiert. Ein Bruch dieser Marke dürfte zu Abgaben in Richtung des 61,8 %-Fibonacci-Retracements des jüngsten Anstiegs bei 111,85 USD führen. Dort sollten sich die Bullen spätestens zurückmelden, da ansonsten die Reaktivierung des übergeordneten Abwärtstrends und ein Test des Maitiefs bei 101,26 USD drohen würde.

Halten die Bullen aber 111,85, USD, besser noch 115,80 USD, wäre ein nochmaliger Anstieg in Richtung des EMA50 bei derzeit rund 127,65 USD möglich. Darüber dient das Hoch bei 128,99 USD als Hürde. Wiederum darüber liegt ein Widerstandsband zwischen 133,57 und 135,35 USD. Ein Ausbruch über diese Zone würde Potenzial in Richtung des EMA200 bzw. der Marke von 149,60 USD freischalten.

Fazit: Wie bei vielen Aktien entscheidet sich in den kommenden Tagen auch bei Amazon, ob die Erholung seit dem Maitief eine Fortsetzung finden oder direkt wieder abverkauft wird. Da der Haupttrend abwärts zeigt und keine abgeschlossene Bodenbildung vorliegt, besitzen die Bären weiter die besseren Karten.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 469,82 526,05 615,67 Ergebnis je Aktie in USD 3,24 0,84 2,69 Gewinnwachstum - 220,24 % KGV 36 138 43 KUV 2,5 2,2 1,9 PEG neg. 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

