ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Morphosys von 42 auf 24 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Morphosys von 42 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Keyur Parekh begründete das neue Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie unter anderem mit seinen deutlich reduzierten Prognosen für das Krebsmedikament Monjuvi des Biotech-Unternehmens./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / 00:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

