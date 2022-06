DAX mit Gap-Down

Der Deutsche Aktienindex DAX startete in den heutigen Handel sichtlich geschwächt und riss zudem noch eine Kurslücke. Die hierdurch aufgezeigte Schwäche könnte weitere Korrekturziele aktivieren, Anleger sollten kurzfristig vorsichtig mit Long-Ansätzen agieren. Trotzdem ist aus technischer Sicht der aktuelle Kursrückfall vorläufig als temporär anzusehen.

Unterdessen zeigen jüngste Daten zu US-Verbraucherpreisen eine Steigerung von 8,6 Prozent, trotz der bereits vor Monaten getroffenen Gegenmaßnahmen seitens der US-Notenbank FED. In Europa gab gestern die EZB ihre Zinswende bekannt, am 21. Juli soll der erste Schritt erfolgen, geplant ist eine Anhebung um 25 Basispunkte. In den USA sind dagegen noch mehrere Zinsschritte in diesem Jahr vorgesehen. Trotzdem zeigt ein flüchtiger Blick auf den Stundenchart eine herbe Enttäuschung unter Anlegern!

Ein Blick auf den Deutschen Aktienindex zeigt dagegen weitere Korrekturrisiken auf 13.871 Punkte, darunter könnte es sogar noch in den Bereich von 13.822 Punkten weiter abwärtsgehen. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst ein Rebound zur Oberseite technisch unwahrscheinlich werden würde.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen noch aus den USA mit dem Konsumklima der Uni Michigan (vorläufig) um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr dem US-Haushaltssaldo aus Mai. Letzte planmäßige Nachricht steht um 21:30 Uhr mit dem wöchentlichen Commitments of Traders (COT) Report auf der Agenda.