JUST EAT TAKEAWAY - Übernahmegerüchte für GRUBHUB halten an

Just Eat Takeaway.com N.V. - WKN: A2ASAC - ISIN: NL0012015705 - Kurs: 22,260 € (L&S)

Die Aktien von Essenslieferanten zählen zu den stärksten Verlierern im bisherigen Börsenjahr 2022. Ein chronisch defizitäres Geschäft gepaart mit steigenden Zinsen ist ein Giftcocktail, der den Anlegern alles andere als gut bekommt. Heute zeigt sich aber etwas Leben in der Aktie von Just Eat Takeaway. Einmal mehr machen Übernahmegerüchte die Runde.

Grubhub als großes Verlustgeschäft?

Wie Bloomberg schreibt, geht es hier vorrangig um die US-Tochter Grubhub, die Just Eat Takeaway erst im Jahr 2021 übernommen hatte. Mehrere Finanzinvestoren, darunter auch Apollo Global Management, seien an Grubhub interessiert. Es dürfte aufgrund der Marktverhältnisse aber schwierig sein, dass Just Eat Takeaway den 2021 gezahlten Preis von 7,3 Mrd. USD bei einem Verkauf wieder erreichen wird. Und das ist noch untertrieben, die Gebote würden sich derzeit wohl im Bereich von 1 Mrd. USD bewegen.

Bereits zuvor hatten Medien berichtet, Grubhub-Mitgründer Matt Maloney habe zusammen mit einer Beteiligungsgesellschaft im Frühjahr über einen Rückkauf von Grubhub nachgedacht, sich aber schlussendlich dagegen entschieden. Da die Bewertungen aber nun dermaßen gefallen seien, seien die Chancen auf einen Deal wieder gestiegen.

Erholung im Abwärtstrend

Aus charttechnischer Sicht ist der übergeordnete Abwärtstrend der Aktie von Just Eat Takeaway voll intakt. Die zuletzt entstandene Formation kann auch als Keil gewertet werden. Selbst ein Ausbruch zur Oberseite könnte am EMA50 bzw. an den Horizontalen bei 24,88 und 27,49 EUR schon wieder ausgebremst werden. Durchschlägt der Wert den Keil zur Unterseite, wäre das Allzeittief bei 16,47 EUR erneut das Ziel.

Fazit: Ein Einstieg aufgrund der Übernahmegerüchte für Grubhub drängt sich bei der Aktie von Just Eat Takeaway nicht auf. Auch die Chartmuster sind bislang bärisch. Ein abgeschlossener Boden liegt nicht vor.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 4,50 5,95 6,81 Ergebnis je Aktie in EUR -5,61 -3,92 -2,72 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 1,1 0,8 0,7 PEG 0,2 0,3 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Just Eat Takeaway.com-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)