OTS: Grifols / Grifols Jahreshauptversammlung 2022: Grifols berichtet über ...

Grifols Jahreshauptversammlung 2022: Grifols berichtet über einen Anstieg der gesammelten Plasmamengen / Innovation und Nachhaltigkeit als wichtige Wachstumspfeiler Barcelona, Spanien (ots) - · Grifols' solide Unternehmensführung im Jahr 2021 ermöglichte es, die Herausforderungen von COVID-19 zu bewältigen und gestärkt aus dieser beispiellosen Zeit hervorzugehen. Das Unternehmen ist darauf vorbereitet, das Wachstum voranzutreiben, da die gesammelte Plasmamenge weiter steigt. · Die Co-CEOs von Grifols unterstreichen die robuste Wachstumsstrategie des Unternehmens, das Bekenntnis zu Innovation, das Potenzial der Biotest-Akquisition und die Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit. · Grifols bekräftigt sein Bekenntnis zu langfristiger Wertschöpfung und Schuldenabbau. Die Unternehmensstrategie basiert auf der übergreifenden Mission, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und zum sozialen Fortschritt beizutragen. · Die Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu, einschließlich der Ernennung von Montserrat Muñoz Abellana und Susana González Rodríguez zu unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern. Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS), ein weltweit führendes Unternehmen, das sich der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen durch die Entwicklung von Plasmaproteintherapien, klinischer Diagnosetechnologie und pharmazeutischen Spezialitäten für den Krankenhauseinsatz verschrieben hat, hielt heute seine Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 ab. Bei der Versammlung waren 601 Aktionäre anwesend, die 296.743.887 Aktien der Klasse A und 69,63% des Aktienkapitals mit Stimmrecht halten. Die Stimmrechtsvertretung im Aufsichtsrat von Grifols hat 43,24% des Aktienkapitals erreicht, was die Unterstützung der Aktionäre für das Management und den Businessplan von Grifols bestätigt. Die Aktionäre stimmten allen zur Abstimmung vorgelegten Tagesordnungspunkten zu, einschließlich der Finanz- und Geschäftsberichte sowie der Ernennung von Montserrat Muñoz Abellana und Susana González Rodríguez zu unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern. Grifols geht gestärkt aus einem schwierigen Jahr hervor Das Jahr 2021 war geprägt von den unermüdlichen Bemühungen des Unternehmens, die außerordentlichen Herausforderungen der COVID-19-Pandemie, die einen Rückgang der gesammelten Plasmamengen zur Folge hatte, zu bewältigen. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 4,9331 Milliarden Euro (-3,7% cc[1]) und ein EBITDA von 961,5 Millionen Euro, was einer Marge von 19,5% entspricht. Das EBITDA wurde durch geringere Plasmavolumina und höhere Kosten pro Liter beeinträchtigt, die auf eine zu geringe Absorption von Fixkosten, höhere Spendervergütungen und höhere Betriebskosten, hauptsächlich aufgrund der Integration von Alkahest und GigaGen zur Förderung von Innovationen, zurückzuführen sind. Weitere Faktoren waren Transaktions- und Restrukturierungskosten sowie Inflationsdruck. Ohne diese Faktoren lag die zugrunde liegende EBITDA-Marge bei 27,6% des Umsatzes, was die starken Fundamentaldaten von Grifols belegt. Im Jahr 2021 gingen die gesammelten Plasmamengen um 4% zurück, obwohl sie in den letzten drei Quartalen des Jahres um 4% anstiegen. Dieser Aufwärtstrend hat sich im ersten Quartal 2022 konsolidiert und beschleunigt. Die gesammelten Plasmamengen erholen sich weiterhin bei solider Nachfrage nach den wichtigsten Plasmaproteinen. Ende April 2022 stiegen die Plasmaspenden um 16% gegenüber dem Vorjahr[2] und um 9% gegenüber dem Vorquartal[3]. Das Unternehmen erwartet, dass die Plasmavolumina im Jahr 2022 weiter steigen werden. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 sind deutlicher Beleg der strategischen Entscheidungen des Jahres 2021, die sich auf vier Kernbereiche konzentrierten: Stärkung der globalen Plasmasammelkapazitäten, Priorisierung der Innovationsbemühungen durch Vorantreiben der Projekte mit dem größten Potenzial, Expansion in neue Märkte und Konsolidierung der industriellen Kapazitäten. Grifols hat weitere Fortschritte in seinem Transformationsprozess gemacht. Er wurde 2021 eingeleitet und konzentriert sich auf strategische Investitionen, die Veräußerung nicht strategischer Vermögenswerte, neue Geschäftsmodelle und öffentlich-private Vereinbarungen zur Förderung der Selbstversorgung von Ländern mit Plasmatherapien. Zum 31. Dezember 2021 belief sich die Liquidität des Unternehmens auf fast 1,3 Milliarden Euro, davon 655 Millionen Euro in bar. Das Unternehmen bekräftigte außerdem seine Verpflichtung, die Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum EBITDA bis 2023 auf unter 4x und bis 2024 auf unter 3,5x zu senken. Diese Ziele sollen durch strukturellen Kosteneinsparungen, der Reduzierung der Investitionsausgaben in den nächsten zwei Jahren und dem Verzicht auf bedeutende Unternehmenstransaktionen (M&A) erreicht werden. Das Unternehmen kündigte außerdem an, seine Bardividendenzahlungen wieder aufzunehmen, sobald der Verschuldungsgrad unter 4x fällt. Die Übernahme von Biotest, eine wegweisende Transaktion Grifols kündigte seine Investition in Biotest im September 2021 an. Nach Abschluss der Transaktion hält Grifols nun 96% der Stimmrechte und 70% des Kapitals des Unternehmens. Víctor Grífols Deu, Co-CEO von Grifols, wies auf die strategische Bedeutung der Akquisition hin. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, seine Forschungs- und Entwicklungspipeline zu stärken, seine Plasmaversorgung zu erweitern und zu diversifizieren, die Verfügbarkeit lebenserhaltender Plasmatherapien zu erhöhen, die Geschäftstätigkeit und den Umsatz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu stärken und die wirtschaftliche Leistung zu unterstützen, was zu weiterem Umsatzwachstum und Margenausweitung führt. Die Transaktion stärkt die Position von Grifols als weltweit führendem Anbieter von Fraktionierungskapazitäten (20 Mio. Liter Plasma/Jahr) und Betreiber des größten privaten Netzes von Plasmazentren in Europa. Sie verbessert gleichzeitig die geografische Ausgewogenheit der Plasmaversorgung erheblich. Zurzeit betreibt Grifols 89 Plasmazentren in Europa und 403 weltweit. In Zukunft wird sich Grifols darauf konzentrieren, die laufenden klinischen Studien für zwei neue, derzeit ungenutzte Proteine voranzutreiben: Trimodulin (IgM) und Fibrinogen. Die Agenda 2030 von Grifols: neuer Schwung für ein nachhaltiges Managementmodell Raimon Grífols Roura, Co-CEO von Grifols, hob das Geschäftsmodell des Unternehmens hervor, das auf der Überzeugung beruht, dass die finanzielle Leistung mit einer langfristigen Vision einhergehen muss, die nachhaltig und rentabel ist und den sozialen und ökologischen Fortschritt fördert. Unter dieser Prämisse strebt Grifols danach, sich als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt weiterzuentwickeln. Im Jahr 2021 entwickelte das Unternehmen einen ehrgeizigen Fahrplan für die kommenden Jahre: die Grifols 2030 Agenda. Sie umfasst 30 Unternehmensziele, die auf den sechs strategischen Säulen des Nachhaltigkeits-Masterplans des Unternehmens basieren, darunter: · 100% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien . · Senkung der Treibhausgasemissionen pro Produktionseinheit um 55% . · Erreichen von 100 Schulungsstunden pro Mitarbeiter und Jahr. · Erreichen eines Frauenanteils von 50% in leitenden Positionen. · Erhöhung der Zahl der Initiativen und Investitionen im sozialen Bereich um 50% . · 25% der sozialen Initiativen zur Förderung von MINT-Projekte für Frauen bereitstellen . · Erhöhung der Spenden von Gerinnungsfaktoren auf 240 Millionen internationale Einheiten (IU) zur Unterstützung von Hämophiliepatienten in Entwicklungsländern. · Integrierung der ESG-Bewertungskriterien bei der Lieferantenauswahl , die mindestens 60-80% der Gesamtausgaben abdecken. Raimon Grifols Roura betonte zudem die wesentlichen Aussagen des Integrated and Sustainability Report 2021, in dem die wichtigsten nichtfinanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Meilensteine und Indikatoren des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 dargelegt werden, die alle von den Grifols-Aktionären gebilligt wurden. Er hob unter anderem die fast 40 Millionen Euro an Direktinvestitionen zur Unterstützung und Verbesserung der Lebensqualität von Patienten, Spendern und lokalen Gemeinschaften hervor. Von diesem Betrag wurden 22 Millionen Euro bereitgestellt, um den Zugang zur Behandlung zu erleichtern sowie Bildungsprogramme und -aktivitäten weiterzuentwickeln. Im Jahr 2022 setzt Grifols seine unternehmerische Verantwortung fort und koordiniert derzeit seine Bemühungen mit internationalen humanitären Organisationen, um Medikamente und Hilfsgüter für die Bedürftigsten in der Ukraine bereitzustellen. Die lange Geschichte von Grifols zeigt zudem ein kontinuierliches Engagement für die Umwelt. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen seine Bemühungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Optimierung des Einsatzes von natürlichen Ressourcen und Energie weiter ausgebaut. Weitere Einzelheiten zu Grifols-Initiativen finden Sie unter Grifols 2021 Integrated and Sustainability Annual Report (https://www.grifols.com/documents/3 625622/3683813/integrated-report-2021-en.pdf) . Genehmigung von Tagesordnungspunkten Die Hauptversammlung wurde satzungsgemäß in einem hybriden Format abgehalten, das den Aktionären oder ihren Vertretern die Möglichkeit bot, entweder persönlich oder über eine Remote-Verbindung und Live-Übertragung teilzunehmen. Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten, die von den Aktionären bestätigt wurden, gehören: · Billigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses sowie der konsolidierten Erklärung über nichtfinanzielle Informationen · Ernennung von Montserrat Muñoz Abellana und Susana González Rodríguez als neue Mitglieder des Aufsichtsrats und Anerkennung von Belén Villalonga Morenés und Marla E. Salmon für ihr Engagement und ihre Dienste · Genehmigung des jährlichen Vergütungsberichts des Aufsichtsrats für seine beratende Funktion Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen weltweit einsetzt. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Services, die in mehr als 110 Ländern verkauft werden. Als Pionier in der Plasmabranche betreibt Grifols ein wachsendes Netz von Spendezentren weltweit. Grifols wandelt das gesammelte Plasma in unentbehrliche Medikamente zur Behandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten um. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Instrumente, Informationen und Services, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, effizient eine fachkundige medizinische Versorgung zu gewährleisten. Grifols, mit mehr als 23.000 Mitarbeitern in 30 Ländern, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt. Im Jahr 2021 belief sich der wirtschaftliche Effekt von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern auf 7,7 Milliarden Euro. 