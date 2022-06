Yep, dieser Top-REIT hat immer noch 5,2 % Dividendenrendite!

The Motley Fool · 11.06.2022, 11:11 Uhr

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist der Top-REIT, der immer noch 5,2 % Dividendenrendite besitzt. Zumindest ist das der momentane Wert, den wir bei dem aktuellen Aktienkurs von 129,23 US-Dollar erhalten. An zwei Fronten kann sich daran grundsätzlich etwas tun.

Entweder der Aktienkurs entwickelt sich, wobei er in den vergangenen Wochen und Monaten lediglich gefallen ist. Oder aber das Management schraubt an der Dividende. Beides Varianten, die überaus relevant sind.

Blicken wir daher auf den Top-REIT, der jetzt 5,2 % Dividendenrendite besitzt. Sowie auf Chancen, Risiken und andere fundamentale Kennzahlen, die ebenfalls eine gewisse Relevanz besitzen.

Top-REIT mit 5,2 % Dividendenrendite: Das gehört dazu!

Vielleicht fangen wir mit dem Top-REIT an, was hinter dem Aktienkurs und der Bewertung noch steckt. 5,2 % Dividendenrendite sind lediglich ein Teil dieses Gesamtpaketes. Beim aktuellen Aktienkurs von 129,23 US-Dollar liegt das Kurs-FFO-Verhältnis hochgerechnet auf ein Gesamtjahr und auf bereinigter Basis schließlich bei 15,8. Das ist nicht nach Wachstum bepreist. Nicht einmal nach Qualität. Moderater wachsende Real Estate Investment Trusts sind teilweise mit deutlich höheren Kennzahlen und mit einer niedrigeren Dividendenrendite bepreist. Realty Income, zum Beispiel.

Natürlich: Realty Income hat auch 11.000 Immobilien, Innovative Industrial Properties gerade eine dreistellige Anzahl. Aber genau das beinhaltet hier eine Prise mehr Wachstumscharme. Zukäufe können dazu führen, dass die Funds from Operations und damit die Dividende je Aktie stark klettert. Zuletzt wuchsen die Funds from Operations je Aktie im Jahresvergleich um 38 %. Das Management erhöhte außerdem die Dividende im Quartalsvergleich um 16,7 %. Dabei ging es von 1,50 US-Dollar im Quartal auf 1,75 US-Dollar hinauf, was wirklich stark ist.

Der Top-REIT mit 5,2 % Dividendenrendite bietet daher eine Menge. Mit jedem Zukauf erhöht sich zudem das Wachstumspotenzial. Operative Verdopplung innerhalb von wenigen Jahren erscheint möglich. Dadurch sollte auch die Bewertung sinken und die Dividende je Aktie konsequent steigen.

Risiken!

Der Cannabis-Markt bietet gewisse Risiken und darauf konzentriert sich der breite Markt bei Innovative Industrial Properties offensichtlich. Der Top-REIT könnte in einer Rezession vergleichsweise härter getroffen sein. Wenn einige Akteure innerhalb der Marihuana-Branche eine solche Phase nicht überlegen, so führt das womöglich zu einem höheren Leerstand. Wobei das Risiko noch theoretisch ist. Zudem wettet ein Shortseller auf fallende Kurse, weil er behauptet: Das Geschäftsmodell basiere auf einer illegitimen Subventionierung der Cannabis-Branche.

Wenn ich mir diesen Top-REIT mit 5,2 % Dividendenrendite, dem Wachstum, der Bewertung und allem Drum und Dran ansehe, so glaube ich: Die Chance überwiegt die Risiken. Vor allem bei dieser Bewertung. Wir können zwar noch nicht von einem klaren Qualitäts-REIT sprechen. Aber von einem Real Estate Investment Trust, der sich durchaus in diese Richtung bewegt.

Der Artikel Yep, dieser Top-REIT hat immer noch 5,2 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties und von Realty Income. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022