NOVAVAX - Aktienkurs weiter im Sturzflug

Die Novavax-Aktie markierte am 09. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 331,68 USD. Seitdem fällt die Aktie trotz der einen oder anderen rasanten Erholung massiv ab. Am 19. Januar 2021 fiel der Wert unter eine potenzielle untere Begrenzung der Abwärtsbewegung ab.

Seitdem bildete der Wert zwei absteigende Dreiecke aus. Das Kursziel aus dem ersten Dreieck wurde mit dem Tief vom 28. April erreicht. Am Donnerstag fiel der Wert minimal unter die untere Begrenzung des zweiten Dreiecks bei 42,13 USD und hielt am Freitag die überwiegende Zeit darunter auf. Heute wird der Wert am Vormittag bei 38,62 USD damit unter dem Tief vom Freitag getaxt.

Verkaufswelle dürfte noch anhalten

Das Chartbild der Novavax-Aktie sieht für Bullen grausam aus. Es liegt ein massiver Abwärtstrend vor. Dieser wurde gegen Ende der letzten Wochen mit dem Auflösen einer Fortsetzungsformation nach unten bestätigt. Mögliche Ziele liegen bei 28,07 USD bzw. 24,60 USD.

Damit sich das Chartbild ein wenig aufhellt, müsste die Aktie schnell über 42,13 EUR zurückkehren. Aber viel wäre damit auch noch nicht gewinnen. Immerhin könnte es zu einer Erholung an den EMA 50 50 bei aktuell 56,97 USD kommen.

Fazit: Trotz inzwischen fast 90 % Kursverlust vom Allzeithoch aus ist i der Novavax-Aktie immer noch kein Boden in Sicht.

