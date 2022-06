3 Warren-Buffett-Aktien, die man im Juni unbedingt kaufen sollte

Wichtige Punkte

Ein großer Marktrückgang hat eine Reihe von Schnäppchen im Portfolio von Berkshire Hathaway zutage gefördert.

Diese drei Buffett-Aktien sind preiswert und gut positioniert, um alle kurzfristigen Turbulenzen zu überstehen.

Obwohl es viele erfolgreiche Strategien gibt, um an der Wall Street Geld zu verdienen, war es wohl eine der profitabelsten, in den letzten 57 Jahren auf Warren Buffetts Spuren zu wandeln.

Seit das „Orakel von Omaha“, wie Buffett inzwischen genannt wird, 1965 CEO des Mischkonzerns Berkshire Hathaway (WKN: 854075, -0,86 %) (WKN: A0YJQ2, -0,92 %) wurde, hat er für die Aktionäre seines Unternehmens fast 695 Mrd. US-Dollar geschaffen und die Berkshire-Aktien der Klasse A (WKN: 854075) zu einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 20,1 % geführt. Über 57 Jahre hinweg entspricht eine jährliche Rendite von 20,1 % einer Gesamtrendite von mehr als 3.600.000 %!

Mit anderen Worten: Wenn Warren Buffett Aktien eines börsennotierten Unternehmens kauft, werden die Wall Street und die Anleger zu Recht aufmerksam.

Da alle drei großen US-Indizes die stärksten Rückschläge seit zwei Jahren erleben, sind einige Aktien im Portfolio von Berkshire Hathaway reif für die Ernte. Im Folgenden werden drei Aktien von Warren Buffett vorgestellt, die Anleger im Juni getrost kaufen können.

Johnson & Johnson

Obwohl es eine der kleinsten Positionen von Berkshire Hathaway ist, scheint der Gesundheitsriese Johnson & Johnson (WKN: 853260, -1,15 %) einer der klügsten Käufe zu sein, die Anleger in einem volatilen und unsicheren Investitionsumfeld tätigen können.

Einer der besten Aspekte von Aktien aus dem Gesundheitsbereich ist, dass sie sehr defensiv sind. Egal, wie gut oder schlecht sich die US-Wirtschaft und der Aktienmarkt entwickeln, die Menschen werden immer krank werden und verschreibungspflichtige Medikamente, medizinische Geräte und Gesundheitsdienstleistungen benötigen. Das schafft in jedem Umfeld ein Mindestmaß an Nachfrage nach den Produkten von J&J.

Darüber hinaus ist Johnson & Johnson eines von nur zwei börsennotierten Unternehmen, das von Standard & Poor’s (S&P) mit dem begehrten AAA-Rating ausgezeichnet wurde. Die Verleihung des höchsten Kreditratings an J&J – eine Stufe höher als das AA-Rating der US-Regierung – bedeutet, dass S&P größtes Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens hat, seine ausstehenden Schulden zu bedienen und zurückzuzahlen. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs von Johnson & Johnson im Falle einer Rezession und/oder eines Zinsanstiegs stark schwanken wird, noch geringer ist.

Die operativen Segmente von Johnson & Johnson sind ein weiterer Grund, die Zukunft des Unternehmens recht optimistisch zu sehen. Der größte Teil des Wachstumspotenzials und der operativen Gewinnspannen von J&J entfällt auf die Pharmaindustrie. Markenmedikamente haben jedoch eine begrenzte Zeitspanne, in der sie nicht verkauft werden dürfen. Um dem entgegenzuwirken, kann sich J&J auf sein Medizintechnik-Segment stützen, das perfekt positioniert ist, um von der alternden Bevölkerung und dem verbesserten Zugang zu medizinischer Versorgung und Versicherung in den Überseemärkten zu profitieren. Auch die bald ausgegliederte Sparte Consumer Health hat eine wichtige Rolle gespielt. Trotz des langsamen Wachstums bieten die Consumer-Health-Produkte eine starke Preissetzungsmacht und einen gut vorhersehbaren Cashflow.

Wenn du noch einen Grund brauchst, um J&J zu vertrauen, dann sieh dir das an: Das Unternehmen hat im April 2022 zum 60. Mal in Folge seine jährliche Basisdividende erhöht. Und wenn die COVID-19-Pandemie nicht gewesen wäre, hätte J&J seine jährlichen bereinigten Betriebsgewinne wahrscheinlich schon fast 40 Jahre lang gesteigert. Unter den Aktien des Gesundheitsbereichs ist sie so solide wie kaum eine andere.

Bank of America

Eine zweite Warren-Buffett-Aktie, die im Juni darum bettelt, von opportunistischen Anlegern gekauft zu werden, ist der Geldhausriese Bank of America (WKN: 858388, -1,36 %).

Die vorherrschende Sorge bei Bankaktien ist die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass die USA in eine Rezession abrutschen werden. Immerhin ist das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal überraschend zurückgegangen. Bei Rezessionen ist es nicht ungewöhnlich, dass die Banken ihre Kreditausfälle und Abschreibungen erhöhen, was dazu führt, dass mehr Geld zur Deckung von Verlusten zurückgelegt werden muss. Das Ergebnis ist, dass der Gewinn pro Aktie sinkt.

Die Wirtschaftszyklen haben jedoch zwei Seiten. Auch wenn Rezessionen unvermeidlich sind, dauern sie oft nur ein paar Monate bis ein paar Quartale. Im Vergleich dazu werden Wirtschaftsexpansionen in Jahren gemessen und haben sogar schon mehr als ein Jahrzehnt gedauert. Während Rezessionen eine Herausforderung sein können, profitiert die BofA unverhältnismäßig lange vom Kredit- und Einlagenwachstum in einer expandierenden US- und Weltwirtschaft. Mit anderen Worten: Geduld zahlt sich bei Aktien von Großbanken in der Regel sehr aus.

Was Bank of America im Moment besonders interessant macht, ist die Zinssensitivität des Unternehmens. Da die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs ändert und die Zinssätze rasch erhöhen will, um die Inflation einzudämmen, wird keine große Bank mehr profitieren als die BofA. Laut einer kürzlichen Unternehmenspräsentation wird eine Parallelverschiebung der Zinskurve um 100 Basispunkte voraussichtlich zu einem geschätzten zusätzlichen Nettozinsertrag von 5,4 Mrd. US-Dollar in zwölf Monaten führen. Bank of America muss keine zusätzliche Arbeit leisten, um mehr Geld mit ihren variabel verzinsten Krediten zu verdienen.

Auch die Digitalisierungsinitiativen des Unternehmens zahlen sich aus. Mehr als 5 Millionen BofA-Kunden (insgesamt 42 Millionen) erledigen ihre Bankgeschäfte aktiv online oder über eine mobile App, als dies noch vor drei Jahren der Fall war. Darüber hinaus wurden im ersten Quartal 2022 53 % der gesamten Umsätze digital abgewickelt, das sind 23 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsquartal 2019 (d. h. vor der Pandemie). Die Verlagerung von Transaktionen ins Internet oder auf mobile Endgeräte ermöglicht der BofA Kostenersparnisse durch die Konsolidierung einiger der Filialen.

Berücksichtigt man die Vorliebe von CEO Brian Moynihan, über Rückkäufe und Dividenden viel Kapital an seine Aktionäre zurückzugeben, und die Positionierung des Unternehmens bei steigenden Zinsen, ist Bank of America mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 auf Sicht von einem Jahr zum aktuellen Kurs ein Schnäppchen.

Amazon

Die dritte und letzte Aktie, die Warren Buffett im Juni mit vollen Händen kaufte, ist keine andere als der E-Commerce-König Amazon (WKN: 906866, 1,82 %).

Wie bereits erwähnt, haben die Amazon-Aktien den stärksten Kursverlust seit mehr als zehn Jahren erlitten, weil die USA in eine Rezession geraten könnten. Eine historisch hohe Inflation trifft Einzelpersonen und Haushalte mit geringem Einkommen am härtesten, was sich mit ziemlicher Sicherheit auf das wertorientierte Einzelhandelsmodell von Amazon auswirken wird. Außerdem wirkt sich die Inflation auf die meisten Aspekte der Lieferkette von Amazon aus und erhöht die Arbeitskosten. Trotz dieses Gegenwinds gibt es für langfristige Investoren viele Gründe, Amazon-Aktien mit einem großen Rabatt zu erwerben.

Wie die meisten wahrscheinlich wissen, ist Amazon der unangefochtene Marktführer im Online-Einzelhandel in den Vereinigten Staaten. Im März schätzte eMarketer, dass Amazon im Jahr 2022 knapp 40 % der gesamten E-Commerce-Verkäufe in den USA kontrollieren wird. Das sind mehr als acht Prozentpunkte mehr als die Konkurrenten auf den Plätzen 2 bis 15 zusammen!

Die Einzelhandelsumsätze sind jedoch nur ein Teil der Amazon-Geschichte –- und ehrlich gesagt nicht einmal mehr der wichtigste Teil. Viel spannender ist das Wachstum des Segments der Cloud-Infrastrukturdienste, Amazon Web Services (AWS). AWS kontrolliert fast ein Drittel aller weltweiten Ausgaben für Cloud-Infrastruktur und verzeichnete im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 37 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Ausgaben für Cloud-Infrastrukturen stehen wohl noch ganz am Anfang, und die Betriebsmargen von AWS können die geringeren Margen aus dem Online-Handel in den Schatten stellen.

Hinzu kommt, dass alle margenstärkeren Segmente von Amazon – Cloud-Infrastruktur, Werbung und Abonnementdienste – weiterhin zweistellig gewachsen sind, obwohl die Einzelhandelsumsätze zurückgegangen sind. Das ist ein gutes Rezept dafür, dass Amazons operativer Cashflow weiterwächst, selbst wenn die Umsätze im Online-Einzelhandel in den kommenden Quartalen spürbar zurückgehen.

In den letzten zehn Jahren hat die Wall Street regelmäßig ein Verhältnis zwischen dem 23- und 37-Fachen des operativen Cashflows von Amazon zum Jahresende empfohlen. Auf der Grundlage der Wall Street-Prognose von 232 US-Dollar Cashflow pro Aktie für 2024 wird Amazon mit einer historisch günstigen Kennzahl (unter 10) für seinen zukünftigen Cashflow bewertet. Das macht die Aktie zu einem echten Schnäppchen.

Der Artikel 3 Warren-Buffett-Aktien, die man im Juni unbedingt kaufen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Bank of America ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von Motley Fool. John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 01.06.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams hat Positionen bei Amazon und von Bank of America.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon und Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt Johnson & Johnson und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022