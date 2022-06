DAX mit Stabilisierungsversuch

Neuesten Erhebungen zufolge ist die Inflation in Deutschland im Mai auf 7,9 Prozent angesprungen, damit erreichte die Rate den dritten Monat in Folge einen neuen Höchststand. Unterdessen markiert der Deutsche Aktienindex DAX frische Wochentiefs und steuert nun das runde Niveau von 13.000 Punkten an.

Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unterhalb der Maitiefs von 13.380 Punkten dürfte genau dieses Szenario näher rücken lassen, Abschläge auf zunächst 13.199 und darunter auf 13.109 Zähler wären in diesem Fall vorprogrammiert.

Bullische Handelsansätze können derweil nicht abgeleitet werden, die zahlreichen und offen gelassen Kurslücken der letzten Tage sprechen Bände und weisen auf eine weiter schwache Entwicklung des heimischen Leitbarometers hin. Für den Fall eines Anstiegs über 15.000 Punkte könnte aber der Bereich um 15.307 Zählern angesteuert werden.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, lediglich die USA melden noch um 16:00 Uhr Zahlen zum IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen per Juni, letzte planmäßige Nachricht steht eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen auf der Agenda.