DAX: Ein gutes Prozent im Plus

Vor wahrscheinlich dem nächsten Zinsschritt der US-Amerikaner um 20:00 Uhr präsentiert sich das deutsche Aktienbarometer DAX von seiner freundlichen Seite und kann intraday einen guten Satz zur Oberseite vollziehen. Die letzten Stunden waren von einer groben Seitwärtsbewegung um 13.450 Punkten geprägt, diese Tendenz dürfte sich bis zum Zinsentscheid wahrscheinlich fortsetzen.

Die toxische Mischung aus Inflation, Zins- und Rezessionsangst bereitet den Anlegern aber weiter Sorgen, weshalb der heutige Kursanstieg lediglich als Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste der fünf letzten Tage zu bewerten ist. Das Kurzpotenzial ist aufgrund des Wiedereintritts in den diesjährigen Abwärtstrend jedoch begrenzt, obwohl noch zahlreiche Kurslücken auf der Oberseite weit offen stehen.

Aus technischer Sicht könnte der DAX zwar noch eine Erholungsbewegung vollziehen, aber bereits im Bereich von 13.709 Punkten wartet ein erster beachtlicher Widerstand bestehend aus dem diesjährigen Abwärtstrend. Weitere Hürden sind bei 13.749 und 13.917 Zählern für das Leitbarometer zu nennen.

Solange die Maitiefs vorläufig Verkäufer zurückhalten, dürften Bullen kurzzeitig Oberwasser erhalten. Ein Bruch der aktuellen Monatstiefs würde unweigerlich mit einem Kursrutsch auf rund 13.000 Punkte einhergehen, darunter könnten sogar noch einmal die Jahrestiefs bei 12.438 Punkten in den Fokus der Händler geraten.

Neben dem FED-Zinsentscheid um 20:00 Uhr und der darauf folgenden Pressekonferenz sollte sich der Blick der Investoren noch auf Zahlen zum NAHB-Hausmarktindex aus Juni und den US-Lagerbeständen aus April um 16:00 Uhr richten. Zahlen zu den wöchentlichen Rohöllagerbeständen folgen nur eine halbe Stunde später. Letzte planmäßige Nachricht des Tages steht genau zur Schlussglocke in New York mit Daten zu den Nettokapitalzuflüssen aus April an.