IDEXX LABORATORES - Ehemaliger Highflyer massiv unter Druck

IDEXX Laboratories Inc. - WKN: 888210 - ISIN: US45168D1046 - Kurs: 328,990 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Idexx Laboratories war lange ein Highflyer und erreichte im Juni 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 706,95 USD. Anschließend setzte eine Korrektur ein.

Diese Korrektur lief zunächst moderat ab, wurde aber Anfang Januar 2022 mit dem Bruch mehrerer wichtiger Unterstützungen beschleunigt. Am 12. Mai 2022 markierte die Aktie ein Tief bei 330,66 USD. Die anschließende Erholung auf 398,61 USD wurde inzwischen wieder vollkommen abverkauft. Gestern kam es zu einem neuen Jahrestief bei 322,78 USD.

Kaufwelle nicht in Sicht

Die Abwärtsbewegung in der Aktie von Idexx Laboratories dürfte in den kommenden Wochen noch weitergehen. Ein Rückfall in Richtung 292,17 USD bzw. knapp darunter ist möglich. Damit würde die Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 2008 testen bzw. auf das alte Allzeithoch aus dem Sommer 2019 zurückfallen. In diesem Bereich könnte die große Korrektur seit dem Allzeithoch enden. Zuvor ist eine mehrtägige Erholung möglich. Zwingend notwendig ist sie nicht. In dieser Erholung könnten ein oder mehrere Abwärtsgaps aus den letzten Tagen geschlossen werden.

Ein vorzeitiges Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 398,61 USD. Dann könnte die Bewegung der letzten Wochen als Doppelboden eingeordnet werden. In diesem Fall ergäbe sich ein mögliches Kursziel bei 492,25 USD.

Fazit: Es scheint so, als würde noch eine letzte Abwärtswelle in der Idexx-Aktie fehlen. Danach könnte ein Boden ausgebildet werden und die Korrektur seit dem Allzeithoch enden.

IDEXX Laboratories Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)