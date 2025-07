NVIDIA, Tesla, Apple & Co: So positionierst du dich richtig | Börse Stuttgart | Thomas Rappold

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Die Berichtssaison läuft – und im Fokus stehen die Tech-Giganten: Nvidia, Apple, Tesla & Co. In diesem Börsengespräch analysieren Thomas Rappold (divizend.com) und Cornelia "Conny" Frey (Senior Communication Manager), wie sich aktuelle Quartalszahlen, geopolitische Entwicklungen und neue gesetzliche Rahmenbedingungen – etwa das US-AI-Gesetz – auf die Märkte auswirken. Welche Unternehmen liefern? Welche haben Aufholbedarf?



Außerdem: Warum Europa im KI-Wettlauf ins Hintertreffen gerät, wie Investoren jetzt auf Innovation, Substanz und Standort setzen sollten – und weshalb die USA mit ihrer wirtschaftsfreundlichen Politik wieder zum Investoren-Magnet werden.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in die Berichtssaison der Tech-Werte

02:53 ► Nvidia: Der Aufstieg eines Technologieriesen

06:08 ► Apples Herausforderungen im KI-Bereich

08:46 ► Tesla: Ein gefallener Engel?

12:12 ► Die Auswirkungen des neuen AI-Gesetzes in den USA

15:04 ► Superintelligenz und die Zukunft der KI

18:01 ► Europas Rückstand im KI-Wettlauf

21:09 ► Investitionsstrategien in der Tech-Branche

24:00 ► Die Rolle von Nvidia und anderen Tech-Aktien

26:46 ► Zukunftsausblick: Aktien und Märkte im Wandel

30:10 ► Schlussfolgerungen und Ausblick auf die Märkte



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 29.07.2025 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Nvidia: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

Apple: WKN: 865985, ISIN: US0378331005

Tesla: WKN: A1CX3T, ISIN: US88160R1014

Alphabet: WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059

Meta Platforms: WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027

Microsoft: WKN: 870747, ISIN: US5949181045

Baidu: WKN: A0F5DE, ISIN: US0567521085

Palantir: WKN: A2QA4J, ISIN: US69608A1088

Sartorius: WKN: 716563, ISIN: DE0007165631

Amazon: WKN: 906866, ISIN: US0231351067

ASML: WKN: A1J4U4, ISIN: NL0010273215

Super Micro Computer: WKN: A0MKY5, ISIN: US86800U1043

TSMC: WKN: 909800, ISIN: US8740391003

SAP: WKN: 716460, ISIN: DE0007164600

Eli Lilly: WKN: 858560, ISIN: US5324571083

Novo Nordisk: WKN: A1XA8R, ISIN: DK0060534915