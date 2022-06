Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Cicor erwartet aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs ein Wachstum von rund 30 Prozent im ersten Halbjahr



Bronschhofen, 16. Juni 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) erwartet aufgrund der getätigten Akquisitionen und der erfolgreichen Bewältigung der Herausforderungen in dem derzeit schwierigen Geschäftsumfeld ein Umsatzwachstum im ersten Semester 2022 von rund 30% gegenüber der Vergleichsperiode 2021. Das Verhältnis neuer Aufträge zum Umsatz dürfte wiederum deutlich oberhalb von 1 liegen, womit Cicor auch für das zweite Halbjahr und das gesamte Geschäftsjahr 2022 mit einem wachsenden Geschäft rechnen darf. Zum Umsatzwachstum der Cicor Gruppe im ersten Halbjahr 2022 um rund 30% gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 (CHF 116.7 Mio.) trägt neben einem zweistelligen organischen Wachstum insbesondere auch die Integration der neu akquirierten Axis Electronics (Bedford, UK) sowie SMT Elektronik (Dresden, Deutschland, seit Mai 2022 konsolidiert) bei.



Das Ergebnis auf Stufe EBITDA sollte ebenfalls ansteigen, wenn auch die Weitergabe der Mehrkosten aus der Komponentenbeschaffung auf dem Spotmarkt an die Kunden sowie die zeitverzögerte Weitergabe von Kostensteigerungen an die Kunden der AS Division zu einer gewissen Margenverwässerung führen dürften.



Der positive Geschäftsgang zeigt auf, dass Cicor die operativen Herausforderungen in den Lieferketten erfolgreich bewältigt, dass die Wachstumsstrategie greift und dass die akquirierten Unternehmen erfolgreich integriert werden. Aufgrund der anhaltenden Verknappungen und Preissteigerungen in der Materialversorgung, der unsicheren geopolitischen Lage und der aktuellen Inflation, sieht die Geschäftsleitung der Cicor Gruppe weiterhin von einem quantitativen Ausblick für das Gesamtjahr 2022 ab.



Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zwölf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

