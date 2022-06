Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Prognose

Meier Tobler Group AG: «Starkes erstes Halbjahr 2022 erwartet»



16.06.2022

Version française: meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias

Versione italiana: meiertobler.ch/it/Investitori-e-media

Nebikon, 16. Juni 2022 Meier Tobler erwartet starkes erstes Halbjahr 2022 Meier Tobler erwartet im ersten Halbjahr 2022 einen deutlich gesteigerten EBITDA

Visibilität für zweites Halbjahr eingeschränkt Meier Tobler erfreut sich einer positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022. Ein intakter Baumarkt, die ausserordentlich hohe Nachfrage nach Wärmepumpen sowie eine nach wie vor gute Lieferfähigkeit führen zu einer deutlichen Steigerung bei Umsatz und Gewinn. Für das erste Halbjahr 2022 erwartet Meier Tobler einen Umsatz von über CHF 250 Mio. (Vorjahr CHF 240 Mio.) sowie einen deutlich gesteigerten EBITDA von über CHF 20 Mio. (Vorjahr CHF 13 Mio.). Das Umfeld ist nach wie vor von grossen Unsicherheiten geprägt und die Visibilität für das zweite Halbjahr ist eingeschränkt. Die Entwicklung geopolitischer Risiken, der Verfügbarkeit wichtiger Produkte und Transportkapazitäten und somit des gesamten weiteren Wirtschaftsverlaufs ist kaum absehbar. Ein verlässlicher finanzieller Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2022 ist deshalb sehr schwierig, weshalb darauf verzichtet wird. Die detaillierten Halbjahreszahlen 2022 werden am 28. Juli 2022 publiziert.

Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Lukas Leuenberger, CFO

Meier Tobler, Lukas Leuenberger, CFO

+41 44 806 47 44, lukas.leuenberger@meiertobler.ch Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute rund 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG).

