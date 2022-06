ITM POWER - Wasserstoff-Aktie mit Kurszielerreichung und Kurszielsenkung

ITM Power PLC - WKN: A0B57L - ISIN: GB00B0130H42 - Kurs: 2,509 € (L&S)

Obwohl die Aktie von ITM Power zuletzt deutlich Federn lassen musste, legen Berenberg heute nach. Nach dem erneut desaströsen Quartalsbericht hat das Analystenhaus das Rating für die Wasserstoff-Aktie überarbeitet und den Daumen gesenkt. Statt 225 Pence liegt das Ziel nun bei 185 Pence. Das Rating "Sell" bleibt bestehen.

Kursziel erreicht

Während Berenberg das Kursziel senkt, ist mein Anfang des Monats ausgegebene Zielbereich abgearbeitet. Ich zitiere aus der Analyse vom 9.6.: ITM Power ist eine hochriskante Aktie im Wasserstoff-Bereich. Der operative Kapitalbedarf ist enorm und wird auch in den kommenden Jahren nicht abreißen. Die Bewertung des Titels ist weiter hoch. Kursabgaben in Richtung 2,50 bis 2,45 EUR sollten nicht überraschen.

Die 2,50 bis 2,45 EUR wurden souverän erreicht, Shortseller können daher zumindest Teilgewinne einstreichen. Die Kurszone ist im Übrigen keine Unbekannte. Bereits im Jahr 2020 spielte sie eine wichtige Rolle, war der Startpunkt der finalen Übertreibungs- bzw. Aufwärtswelle mit Start Ende Oktober 2020 (siehe Analyse). Die Kursentwicklung seither hinterlässt aber nun alles andere als einen bullischen Eindruck. Sie kann als große Trendwendeformation interpretiert werden, sollte die Aktie sich unterhalb von 2,45 EUR etablieren. Das nächste Ziel wären in diesem Fall 2,00 EUR, mittel- bis langfristig aber noch deutlich tiefere Kurse. Entspannung würde im großen Bild wiederum erst ein Anstieg über 5,25 EUR mit sich bringen. Als vorgeschalteter Widerstand dienen für die kommenden Wochen 2,98 EUR.

Fazit: ITM Power ist eine hochriskante Aktie im Wasserstoff-Bereich. Der operative Kapitalbedarf ist enorm und wird auch in den kommenden Jahren nicht abreißen. Die Bewertung des Titels ist weiter hoch. Im aktuellen technischen Zustand ist der Wert allenfalls für Hardcore-Reboundtrader geeignet. Die auch technisch ableitbaren Kursrisiken bleiben akut.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. GBP 5,50 50,74 126,03 Ergebnis je Aktie in GBP

-0,06 -0,07 -0,06 Gewinnwachstum 16,67 % -14,29 % KGV - - - KUV 238,7 25,9 10,4 PEG neg. 2,9 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

ITM Power-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)