JOST WERKE - Kann die Erholung weitergehen?

JOST Werke AG - WKN: JST400 - ISIN: DE000JST4000 - Kurs: 41,050 € (XETRA)

Die Aktie von Jost Werke startete im März 2020 nach einem Tief bei 18,62 EUR zu einer starken Rally. Diese führte den Wert im Mai 2021 auf ein Allzeithoch bei 57,80 EUR.

Seit diesem Hoch korrigiert die Aktie des Herstellers von sicherheitskritischen Systemen für LKWs. Dabei kam es zu einem Rückfall auf 34,05 EUR und damit fast auf das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung vom Tief im März 2020 zum Rekordhoch. Nach Ausbildung eines kleinen Doppelbodens näherte sich der Wert dem EMA 50 (Wochenbasis) bei aktuell 43,09 EUR stark an. Knapp darunter konsolidiert er seit einigen Tagen.

Rally kann weitergehen, wenn …

Kommt es zu einem Ausbruch über den EMA 50 (Wochenbasis) bei 43,09 EUR, dann könnte die Erholung der letzten Wochen andauern. Ein Anstieg in Richtung 54,00 EUR und damit an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch oder sogar an das Allzeithoch wären dann möglich. Sollte der Wert aber unter 37,70 EUR abfallen, dann wäre der letzte Aufwärtsimpuls wieder abgewürgt. In diesem Fall würden dann sogar neue Jahrestiefs drohen.

Fazit: Die Chance auf eine weitere Rally ist gegeben, aber noch muss die Aktie von Jost Werke über eine wichtige Hürde springen.

