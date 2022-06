Übernahmegerüchte bei Biotech-Wert

Seagen Inc. - WKN: A2QFAQ - ISIN: US81181C1045 - Kurs: 165,450 $ (Nasdaq)

Übernahmegerüchte feuerten die Rally in der Aktie des Biotechwertes am Freitag an. Angeblich soll Merck & Co an einer Übernahme interessiert sein. Die Aktie reagierte am Freitag mit einem großen Kurssprung.

Die Seagen-Aktie markierte am 13. Oktober 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 213,94 USD. Seitdem befindet sich der Wert in einer Korrektur und fiel dabei auf 105,43 USD zurück. Dort traf der Wert auf eine alte obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus den Jahren 2016 und 2018. Er drehte dort dynamisch nach oben.

Mit dem Kursanstieg vom Freitag von 12,72 % näherte sich die Aktie ihrem Abwärtstrend seit dem Rekordhoch stark an. Dieser Trend liegt aktuell bei 181,60 USD.

Rally kann weitergehen, wenn …

Für einen weiteren Impuls in der kurzfristigen Aufwärtsbewegung müsste die Aktie über ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch ausbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Rally an das Rekordhoch möglich. Bei einem idealen verlauf wäre langfristig sogar Kurse gen 300 USD möglich.

Sollte der Wert allerdings unter 147,41 USD abfallen, dann wäre die Rally der letzten Wochen wohl vorbei. Die Aktie könnte in Richtung 105,43 USD abfallen.

Fazit: Entscheidend wird vermutlich sein, ob sich die Übernahmegerüchte bestätigen. Dann wäre eine weitere Rally möglich.

