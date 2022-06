VERTEX - Die zweite Chance

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 263,090 $ (Nasdaq)

Wie in der PLUS-Analyse von Anfang Mai erhofft, hat die Aktie von Vertex zunächst weiter zurückgesetzt und sich anschließend im Kursbereich um 243 USD stabilisiert. Doch schafften es die Bullen nur, eine Erholung in Richtung der Marke von 275-USD-Marke einzuleiten. Der Juni war lange Zeit von Kursverlusten geprägt, ehe in der Vorwoche erneut ein beeindruckendes Wochenreversal zu Buche stand. Wiederholt sich nun die Geschichte?

Weiter auf der Pole Position

Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass Vertex mit einem Plus von knapp 20 % seit Jahresanfang immer noch mit weitem Abstand die diesjährige Nummer 1 im Nasdaq 100 ist. Es folgen die Aktien von Activision Blizzard mit gut 12 % und T-Mobile US (rund 10 %). Fans des Relative-Stärke-Ansatzes kommen folglich beim Biotech-Titel auf ihre Kosten. Das hat sich aber total geändert, denn 2020 und 2021 enttäuschte der Wert auf ganzer Linie.

Fundamental ist die Bewertung okay, aber auch nicht besonders günstig. Denn erwartete Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich werden mit KGVs von 19 und 17 und KUVs von 7,8 und 7,3 bezahlt.

Charttechnik bleibt positiv

Die Chartanalyse gibt dagegen weiterhin grünes Licht. Denn im jüngsten Auswasch bestätigte die Biotech-Aktie mit einem Vorwochentief von 243,17 USD den bereits im Mai genannten Support bei 243 USD noch einmal sauberer. Die Bären benötigen nun ein brachiales Reversal und anschließend Kurse unter 243 USD, um Kurse zwischen 225,28 und 222,78 USD bewirken zu können. Oberhalb von 243 USD überwiegen vielmehr die Chancen auf der Oberseite und der Wert könnte sich erneut in Richtung 292,75 und 306,08 USD aufmachen.

Fazit: Die Vertex-Aktie hat in diesem Jahr 20 % zugelegt und zeigt es damit allen Kritikern. Der Biotech-Titel ist 2022 eine der Börsen-Überraschungen schlechthin. Setzt sich die Outperformance bis zum Jahresende fort, sollten auch Kurse um 300 USD wieder erreichbar sein.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 7,57 8,59 9,23 Ergebnis je Aktie in USD 13,02 14,20 15,23 Gewinnwachstum 9,06 % 7,25 % KGV 20 19 17 KUV 8,9 7,8 7,3 PEG 2,0 2,4 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Vertex-Aktie (Wochenchart)

