Hang Seng Index: Weder Fisch noch Fleisch

Der Hongkonger Leitindex Hang Seng setzte zu Beginn dieses Jahres an die Tiefstände aus 2016 zurück und prallte dort zur Oberseite ab. Unglücklicherweise wurde diesmal auch der 200-Monats-Durchschnitt als zuverlässige Unterstützung unterschritten, insgesamt aber bewegt sich das Barometer vorläufig in einem neutralen Handelsbereich.

Gestützt wird der Index durch die 2016’er Tiefs um 18.278 Punkten, auf der Oberseite wird das Aufwärtspotenzial dagegen durch den EMA 200 bei derzeit 22.963 Punkten und einem seit Februar 2021 laufenden Abwärtstrend begrenzt.

Nur eine Auflösung der aktuellen Schiebephase dürfte wieder größere Impulse generieren, auf der Oberseite müsste dazu ein Anstieg mindestens über 25.000 Punkte gelingen, damit Aufwärtspotenzial in den Bereich zwischen 28.000 und 29.394 Punkten freigesetzt werden kann.

Ein bärisches Szenario würde dagegen unterhalb der Tiefs aus 2016 unweigerliches Korrekturpotenzial zunächst auf 16.170 und darunter sogar an 14.617 Punkte freisetzen. Es bleibt also spannend, in welche Richtung Hongkongs Leitindex Hang Seng sich noch entwickeln wird.