IRW-News: Torq Resources Inc.: Torq kündigt Änderungen der Titel der Führungskräfte an

IRW-PRESS: Torq Resources Inc.: Torq kündigt Änderungen der Titel der Führungskräfte an

Vancouver, Kanada - 21. Juni 2022 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass zwei derzeitige Direktoren ihre Führungspositionen wechseln, um die erwartete Führungsbeteiligung der beiden Personen in Zukunft besser widerzuspiegeln. Shawn Wallace, der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende wird zum Chief Executive Officer ernannt, während Michael Kosowan das Amt des Vice President of Capital Markets übernehmen wird. Herr Wallace wird weiterhin als Vorsitzender des Board of Directors von Torq fungieren, und Herr Kosowan wird weiterhin als Director tätig sein. Der Vorstand hat das Amt des Lead Independent Director geschaffen und Steve Cook in dieses Amt berufen.

CEO Shawn Wallace kommentierte: "Ich freue mich darauf, mich stärker als bisher in das tägliche Management von Torq einzubringen. Wir danken Michael für alle seine bisherigen Beiträge als CEO und freuen uns auf seine Hilfe bei der Entwicklung unserer Kapitalmärkte."

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Frau Tracy George, der Unternehmenssekretärin von Torq, 25.000 Optionen gewährt, die für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung ausübbar sind.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS,

Shawn Wallace

CEO & Vorsitz

Weitere Informationen über Torq Resources finden Sie unter www.torqresources.com oder kontaktieren Sie Natasha Frakes, Vice President of Corporate Communications, unter (778) 729-0500 oder info@torqresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Torq Resources

Torq ist ein in Vancouver ansässiges Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von erstklassigen Beteiligungen in Chile. Das Unternehmen etabliert sich als führendes Unternehmen für neue Explorationen in prominenten Bergbaugürteln, die von verantwortungsvollen, respektvollen und nachhaltigen Praktiken geleitet werden. Das Unternehmen wurde von einem Managementteam aufgebaut, das bereits erfolgreich Explorationsanlagen zu Geld gemacht hat, und sein spezialisiertes technisches Team ist für seine umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Bergbauunternehmen bekannt, die durch robuste Sicherheitsstandards und technische Kompetenz unterstützt wird. Zum technischen Team gehören in Chile ansässige Geologen mit unschätzbarem Fachwissen vor Ort und einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei großen Entdeckungen in diesem Land. Torq hat sich verpflichtet, bei der Suche nach einer bahnbrechenden Entdeckung die höchsten Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.torqresources.com.

Zukunftsweisende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Leistungen und/oder Prognosen beinhalten, einschließlich Informationen, die sich auf die Exploration oder die Erschließung von Mineralgrundstücken beziehen oder damit in Zusammenhang stehen. Diese Aussagen oder grafischen Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich (positiv oder negativ) von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In den öffentlichen Unterlagen von Torq unter ww.sedar.com finden Sie Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten in diesem Geschäft.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

